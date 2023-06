Op het stratencircuit van downtown Detroit, dat het stratencircuit van Belle Isle heeft vervangen op de IndyCar-kalender, liep Rinus VeeKay op één duizendste van een seconde een plaats in de top-twaalfkwalificatie mis. Hij moest van de veertiende plek komen en kende op de harde band een uitstekende eerste stint. De 22-jarige Hoofddorper nestelde zich in de top-tien en leek zo goede punten te kunnen scoren. Na zijn tweede en laatste pitstop viel hij echter terug tot buiten de top-tien. Bij de laatste herstart in de hectische slotfase kreeg VeeKay een tik van Colton Herta, waarna zijn Chevrolet-aangedreven bolide kort in de anti-stall schoot en hij zo terugviel tot de achttiende plaats.

“Het was een zware race op dit nieuwe circuit”, blikt VeeKay terug op zijn race in Detroit. “We wisten niet precies hoe de strategieën zich zouden ontvouwen en kozen daarom vanwege onze startplaats in het middenveld voor een alternatieve strategie. Het voelde goed, we hadden de snelheid en we konden ons mengen in de strijd om de top-tien. De neutralisatie kort na het halverwegepunt werkte niet in mijn voordeel, maar we lagen prima op koers voor een goede klassering.”

VeeKay baalde ervan dat hij tijd verloor bij de tweede en laatste pitstops, maar maakte zich toen nog niet al te veel zorgen. "Het veld zat dicht op elkaar en op een stratencircuit zijn er in de slotfase altijd mogelijkheden. Omdat het moeilijk bleek om temperatuur in de harde banden te krijgen kon Herta aansluiting vinden en voor ik er erg in had reed hij in bocht vijf bij mij achterin. De auto schoot in anti-stall en daar verloor ik een hoop tijd mee. Vervolgens had ik in bochten één en twee zóveel overstuur, dat meerdere concurrenten me konden passeren.”

Zo eindigde een veelbelovende race in Detroit buiten zijn schuld om toch in mineur. Maar VeeKay zag in deze race ook juist genoeg positieve dingen. “Ik baal van het eindresultaat, maar ik ben positief gestemd over het tempo", aldus VeeKay. "De snelheid zat er dit weekend in ieder geval wel in en we zetten als team stappen vooruit. Ik kijk met veel plezier uit naar het volgende raceweekend, omdat ik in Road America al meerdere zeges in de opstapklassen heb geboekt. Dat is één van mijn favoriete circuits. Ik kan niet wachten om daar weer te mogen racen!”, besluit de Ed Carpenter Racing-coureur.