VeeKay zestiende bij rentree in IndyCar: "Het was een lastige race”

Rinus VeeKay kwam op 15 juni ten val toen hij met de racefiets een rondje maakte De schade bedroeg een gebroken sleutelbeen en het mislopen van de race op Road America in Wisconsin. Vorig week kreeg VeeKay echter weer groen licht van de medische staf van de IndyCar Series om deel te mogen nemen aan de tiende ronde van het kampioenschap op de Mid-Ohio Sports Car Course. Op dat circuit behaalde VeeKay in het verleden de nodige successen. Zo won hij er in 2018 beide races in de Indy Pro 2000-klasse.

De Nederlander reisde dan ook vol goede moed af naar Ohio. Na een ietwat teleurstellend verlopen kwalificatie, mocht de coureur van Ed Carpenter Racing vanaf de elfde plaats starten. Waar de eerste van drie stints goed verliepen, daar zakte de Chevrolet met startnummer 21 gedurende de tweede en de derde stint weg. De gekozen tactiek bleek niet erg effectief en VeeKay verloor in de slotfase een elfde positie nadat hij even van de baan was geraakt.

Toch wist de gekwetste VeeKay, die met een aangepast HANS-systeem reed om het pijnlijke sleutelbeen te ontlasten, de fysiek zware race uit te rijden. Hij deed dat op een zestiende plaats. “Het was een lastige race”, blikte VeeKay terug. “Mid-Ohio is een fysiek zware baan en ik moet bekennen dat ik na de wedstrijd wat pijn in mijn schouders en nekspieren had. De vandaag gekozen tactiek werkte niet. Races als deze zitten er soms tussen, want in de IndyCar Series wacht de concurrentie niet op jou.”

Ondanks het tegenvallende resultaat en het pijnlijke lichaam was VeeKay blij om weer terug te zijn. Geluk bij een ongeluk is dat de IndyCar Series nu de zomerstop ingaat. De komende vijf weken wordt er niet geracet en dat geeft VeeKay de tijd om weer helemaal fit te worden. “In de komende weken ga ik met mijn trainer Raun hard aan de slag om er na de zomerstop fysiek perfect voor te staan. Ik heb nu al zin in de race op het stratencircuit van Nashville!” Die race in Tennessee vindt plaats op zondag 8 augustus.