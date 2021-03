Dit is de livery voor VeeKays tweede IndyCar-seizoen

VeeKay debuteerde in 2020 in de IndyCar, nadat hij het voorgaande seizoen tweede werd in de Indy Lights. In zijn debuutjaar werd hij de beste rookie van het jaar en dat deed hij in een bolide die bij de meeste races overwegend zwart met wit was, maar waarop ook enkele rode accenten te zien waren. Ed Carpenter Racing heeft echter besloten om het kleurenschema op de auto van VeeKay van een flinke update te voorzien. Wat onveranderd blijft, is dat sponsor Sonax een grote plek op de sidepods van de Dallara IR-18 heeft gekregen.

De rest van de livery is echter op de schop gegaan. Nog altijd spelen wit en zwart een belangrijke rol op de wagen van Van Kalmthout, maar daarnaast is er in 2021 veel meer rood op zijn bolide te bewonderen. Zo was de bovenkant van de neus en de monocoque afgelopen jaar nog zwart, maar dat is voor het aanstaande seizoen veranderd in rood. Ook de wielkappen voor de achterwielen zijn bij de nieuwe kleurstelling rood, vorig seizoen was dat deel van de auto nog wit. Verder zijn de zijkanten van de neus en de sidepods wit gebleven, terwijl de bovenkant van de sidepods nog altijd zwart is.

De onthulling van de nieuwe livery komt ruim een maand nadat VeeKay zijn nieuwe helmontwerp presenteerde. Nog altijd speelt het oranje daarop een belangrijke rol, waarbij op de bovenkant en achterkant een patroon met driehoekjes zichtbaar is. Met het nieuwe helmontwerp en de vernieuwde livery hoopt de coureur van Ed Carpenter Racing in zijn tweede seizoen een stap vooruit te zetten. Afgelopen jaar pakte VeeKay al een pole-position en stond hij een keer op het podium, maar hij vertelde eerder deze maand aan Motorsport.com dat de ambities voor 2021 groter zijn. “Als ik blijf doen wat ik doe en als het team net zoveel blijft geven als in de winter, dan denk ik echt dat we voorin mee kunnen vechten. Hopelijk kunnen we voor podiums vechten en natuurlijk hoop ik op een eerste overwinning. Daar wil ik echt voor gaan dit jaar.”