VeeKay neemt leidersrol op zich bij ECR: "Ben er helemaal klaar voor"

Voor Rinus VeeKay was het seizoen 2023 niet geweldig te noemen. Hij eindigde slechts twee keer in de top-tien, met de zesde plaats in Portland als beste resultaat. Zo besloot de enige Nederlander in het IndyCar-veld het seizoen op de veertiende plaats. Het was een moeizaam jaar voor VeeKay en Ed Carpenter Racing, maar dat had ook nog een positief effect. "Omdat het ons moeilijkste en zwaarste seizoen tot nu toe is geweest, moest ik er harder voor werken en heb ik mijn stem binnen het team een klein beetje veranderd", zegt VeeKay, die stelt dat hij om een 'veeleisendere stem' ging. "Ik heb het gevoel dat ik altijd echt naar het team heb geluisterd, wat zij te melden hebben. Dat doe ik nog steeds, maar ik denk dat ik nu ook een stem heb. Ik kan met ze praten en echt dingen laten aanpassen indien nodig."

Tijdens het seizoen kreeg VeeKay te maken met een andere teamgenoot. Conor Daly moest plaatsmaken voor de IndyCar-kampioen van 2012, Ryan Hunter-Reay. Dat leek een impact te hebben op VeeKay, iets wat teambaas Ed Carpenter ook opmerkt. Volgens hem speelde ook de natuurlijke volwassenheid op en naast het circuit een rol. "Hij doet steeds meer eigen ervaringen op", vertelt Carpenter. "Ik weet zeker dat Ryan een impact heeft gehad, gewoon omdat hij kon leren van een geweldige teamgenoot, een veteraan, een kampioen, een Indy 500-winnaar. Om hem om je heen te hebben en te zien hoe hij het aanpakt... Hij is nu getrouwd, je leven verandert naarmate je ouder wordt. Je perspectief verandert dan."

Hunter-Reay als voorbeeld

Die woorden hebben een motiverend effect op VeeKay, die dit jaar een rookie naast zich krijgt en hem dus zal moeten begeleiden - ook al is hij zelf nog maar 23. "Ja, het geeft me vertrouwen om zoiets te horen, maar ik geloof ook dat ik er klaar voor ben", stelt VeeKay. "We hebben veel moeten doorstaan met het team, dus het is tot nu toe een leuke reis geweest. Ik heb altijd al een meer ervaren coureur naast me gehad. Ik heb Ed nog altijd op de ovals, maar ik heb het gevoel dat ik de ervaring heb om het team te dragen en te weten wat we als team moeten doen om beter te worden, ook tijdens een raceweekend, en ik weet hoe ik me moet aanpassen om beter te worden. Ik denk ook dat Christian op mij en mijn ervaring vertrouwt. Ik geloof dat het een goed seizoen wordt en ik ben helemaal klaar voor de leidersrol."

VeeKay wijst naar Hunter-Reay als voorbeeld van een leider. "Ryan hield een notitieboek bij met dingen die 's nachts in hem opkwamen. Hij schreef het op, analyseerde het en dacht er nog meer over na", aldus VeeKay, die daar inspiratie uit haalt. "Dat soort dingen had ik nog nooit gedaan. Ik ben net begonnen met het meenemen van een notitieboekje waar ik dingen in schreef en over nadacht en probeerde gewoon zo goed mogelijk voorbereid te zijn voor elke race en niet te proberen om dingen on the fly te ontdekken. Dat hielp echt. Ik was beter voorbereid op situaties in een race, waar ik in het verleden een beetje twijfelde over wat ik moest doen. Ik had echt een uitgesproken mening over waar ik naartoe moest. Dat zijn dingen die me echt hebben geholpen om beter voorbereid te zijn op de races."