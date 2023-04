Door het uitbreken van de coronapandemie liet zijn debuut in de IndyCar Series iets langer op zich wachten dan aanvankelijk gedacht, maar op 6 juni 2020 stond Rinus van Kalmthout dan eindelijk aan de start van zijn eerste race. Een enorm succes werd die race niet, want in ronde 36 viel hij uit na een crash met mede-debutant Alex Palou. Inmiddels zijn we ruim drie jaar verder en staat VeeKay aan de vooravond van zijn vijftigste race in de hoogste Amerikaanse klasse voor single-seaters. Het wordt eveneens zijn vijftigste start voor Ed Carpenter Racing, het team dat hem in 2020 de kans gaf om te debuteren in IndyCar.

"Het bereiken van vijftig IndyCar-starts is een bijzondere mijlpaal", zegt Van Kalmthout in zijn vooruitblik op de Grand Prix van Alabama, zoals de race op Barber Motorsports Park officieel door het leven gaat. "Ik ben iedereen die aan dit jubileum heeft bijgedragen, ontzettend dankbaar. Ed Carpenter heeft vanaf het begin zijn vertrouwen in mij uitgesproken en me voor het seizoen 2020 mijn kans gegeven. Ik ben hem daar tot op de dag van vandaag dankbaar voor. Vijftig is een mooi getal, maar uiteraard streef ik naar veel meer. Mijn doel is om nog vele jaren deel uit te maken van het IndyCar-veld, aangezien ik IndyCar-kampioen wil worden en de Indianapolis 500 op mijn naam wil schrijven. Ik zie mijzelf nog jaren in de Verenigde Staten vertoeven."

Van Kalmthout viert zijn jubileum dus op Barber Motorsports Park, een circuit waar hij en ECR de afgelopen twee jaar goed gepresteerd hebben. In 2021 opende VeeKay het seizoen met de zesde plek in Birmingham, vorig jaar pakte hij pole-position om daarna als derde te eindigen in de race. Deze resultaten geven hem het vertrouwen dat hij dit weekend voor een goed resultaat kan gaan. "Ik heb goede herinneringen aan het Barber Motorsports Park, waar ik vorig jaar de tweede pole-position uit mijn IndyCar-carrière wist te scoren. Een tweede zege zou dit weekend heel mooi zijn, maar in dit zeer competitieve veld is niets voorspelbaar. Gezien de onderlinge verhoudingen zou ik zeker blij zijn met een plek in de top-vijf in mijn eerste jubileumrace."

De IndyCar GP van Alabama begint zondag om 21.30 uur Nederlandse tijd. Een dag eerder wordt er om 21.00 uur gekwalificeerd.