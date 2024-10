"Terug in een IndyCar-auto! Ik wil Dale Coyne bedanken voor de last-minute kans om vandaag in deze auto te rijden", schrijft Rinus VeeKay op zijn sociale media. "We eindigden op de derde plaats!" De 24-jarige Nederlander kende een productieve testdag op de oval van de Indianapolis Motor Speedway namens Dale Coyne Racing, dat hem op het laatste moment opriep in plaats van Sting Ray Robb - wat meer in de lijn der verwachtingen lag. VeeKay, die voor de gelegenheid een racepak van voormalig werkgever Ed Carpenter Racing van stal haalde en meerdere sponsors had afgeplakt met witte tape, werkte in totaal 113 ronden af op het 4 kilometer lange circuit waar elke mei weer de Indy 500 plaatsvindt.

In die 113 ronden kwam VeeKay ook tot een competitieve snelheid: zijn beste rondegemiddelde was 223,383 mijl per uur (359,5 kilometer per uur), wat neerkomt op een rondetijd van 40.2896. Kampioen Alex Palou sloot de test als snelste af. In de Chip Ganassi Racing-auto kwam de Spanjaard tot een gemiddelde snelheid van 224,342 mijl per uur (361 kilometer per uur), een rondetijd van 40.1173. Josef Newgarden zette zijn Penske op de tweede plaats neer. Alexander Rossi, die bij ECR de plek van VeeKay inneemt in 2025, had de productiefste dag met 133 ronden achter zijn naam. De Amerikaan kwam tot de zevende plek.

Dat VeeKay in actie zou komen bij de test van het hybridesysteem op de oval, kwam als een kleine verrassing. Dat het namens Dale Coyne Racing gebeurde was misschien wel de grootste verrassing, aangezien dat team nog zitjes te vergeven heeft voor 2025 maar niet tot de geïnteresseerde partijen leek te behoren. Dat gold wel voor Rahal Letterman Lanigan Racing, Juncos Hollinger Racing en Prema Racing. Dat het ook voor VeeKay zelf een verrassing was dat hij in de auto zou stappen, liet hij blijken in gesprek met aanwezige journalisten. "Ik was hier, maar had mijn spullen niet bij me", legt hij uit. "Alles lag nog bij ECR, dus ik heb wat jongens bij ECR gebeld om te vragen of ze het zitje gereed konden maken en mijn spullen konden pakken. Dit pak lag bovenop de stapel."

"Ik kreeg gistermiddag een telefoontje toen ik net uit de douche stapte", vervolgt VeeKay. "Ik gaf alles in de sportschool, wetende dat ik niet zou rijden - totdat ik er dus achter kwam dat ik wel zou gaan rijden. Anderhalf uur na het telefoontje van Dale, meldde ik me op het circuit. Ik pakte mijn spullen en maakte me gereed. Mijn crew chief bij ECR gaf ze al mijn afmetingen, dus ze hadden een voorsprong. Ik voel me best goed. Ik heb in de ochtend enkele goede runs gehad. Ik probeerde de auto in een window te krijgen waar ik me goed bij voelde en wat me vertrouwen zou geven", aldus de Hoofddorper.

Wat nu voor VeeKay?

Voorafgaand aan de test stond vast dat het voor VeeKay enkel bij deze test zou blijven namens Dale Coyne Racing, al zouden zijn prestaties daar verandering in kunnen brengen. VeeKay staat op de radar van RLL, Juncos en Prema, maar mogelijk meldt DCR zich alsnog in dat rijtje. De Nederlander moet voor 2025 op zoek naar een nieuw team na zijn gedwongen vertrek bij ECR, waar hij vijf seizoenen voor reed en zijn IndyCar-debuut maakte. Mocht het niet tot een fulltime-zitje komen, dan zou een deelname aan de Indy 500 alsnog tot de mogelijkheden behoren. Daarnaast zou het IMSA SportsCar Championship een alternatief zijn.