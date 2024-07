VeeKay loyaal aan ECR, maar verkent ook andere opties voor 2025

Sinds zijn IndyCar-debuut in 2020 heeft Rinus VeeKay enkel voor Ed Carpenter Racing gereden. De 23-jarige Nederlander pakte in 2021 zijn enige zege tot nu toe namens het team. Zo begon de samenwerking veelbelovend, maar de afgelopen jaren verliepen moeizaam. Vorig jaar was de zesde plaats in Portland zijn beste resultaat, dit jaar is dat voorlopig de achtste plaats in de race door de straten van St. Petersburg, Florida. Het contract van VeeKay loopt dit jaar af en het is dus de vraag of hij doorgaat bij ECR, of dat er toch andere opties in beeld zijn voor 2025.

"Ik ben eind dit jaar een vrije agent", zegt VeeKay. "Het einde van mijn contract nadert. Het is altijd interessant. Ik heb het gevoel dat ik niet op één lijn zit met de andere coureurscontracten wanneer deuren opengaan. Voor mij verandert er niks", benadrukt de Hoofddorper. "Ik moet snelheid en resultaten laten zien. Dit jaar hebben we alleen niet echt het geluk aan onze zijde gehad. Ik bevind me in dezelfde situatie als de afgelopen vijf seizoenen. Ik wil het beste van mezelf laten zien en ik focus me altijd graag op het rijden. Ik heb een paar jaar gehad waarin ik al een contract had en jaren waarin ik een vrije agent was. Voor mijn gevoel maakt dat me scherper omdat ik mezelf echt moet bewijzen. Ik moet echt laten zien waartoe ik in staat ben. Het geeft me een extra reden om me meer te focussen en het meeste uit mezelf en het team te halen."

VeeKay is inmiddels bezig aan zijn vijfde seizoen bij ECR. Is hij nu toe aan een nieuwe uitdaging, of wil hij het team juist vooruithelpen? "Dat moet ik uitzoeken", antwoordt VeeKay. "Ik ben loyaal aan het team. We hebben elkaar geholpen. Natuurlijk verken ik wat ik kan doen binnen dit team en wat mijn opties voor volgend jaar zijn. Ik moet naar die opties kijken om te zien of mijn carrière op de een of andere manier vooruit kan gaan; dat is natuurlijk wat elke coureur zou doen. Het voelt al laat in het seizoen en er vallen al een paar dominostenen, maar het is nog steeds vrij vroeg. Het enige wat ik nu kan doen, is mijn best doen in deze auto. Dat zal mij en het team helpen. Dan zien we later dit seizoen wat mijn opties zijn."

Pech

Wat de situatie mogelijk wat ingewikkelder maakt, is dat ECR dit jaar wel enkele stappen lijkt te hebben gezet. De resultaten zijn er alleen nog niet helemaal naar. "We hebben voor mijn gevoel dit jaar een veel betere snelheid dan vorig jaar", wijst VeeKay naar het racetempo. "We hebben gewoon pech gehad. We hebben veel mechanische [problemen] gehad. Afgelopen [race]weekend hadden we een versnellingsbakprobleem en het weekend daarvoor begaf de linker voorwielophanging het in Road America. Er speelde elke keer dus wel iets, wat vaak buiten de controle van het team lag. Raceauto's gaan nou eenmaal van tijd tot tijd stuk. Dat is dus gewoon pech. We zitten nu halverwege het seizoen en normaliter zie je coureurs die vanaf deze race alleen maar slechter presteren, zeker met de hybridemotor. Ik denk dat wij de snelheid en kennis hebben om vaker rond de top-tien te zitten en plaatsen goed te maken in het kampioenschap."

In dat kampioenschap heeft VeeKay op dit moment de zeventiende plaats in handen dankzij twee finishes in de top-tien. Als alle resultaten van de #6 McLaren, waar de nodige wisselingen van coureur zijn geweest, worden meegerekend, dan is dat zelfs de achttiende plek. "We staan nu achttiende met deze inschrijving, dat is waarschijnlijk het slechtste wat we ooit hebben meegemaakt. Qua snelheid zijn we goed, maar qua resultaten moeten we deze races echt gaan maximaliseren", besluit de Nederlander.