In de kwalificatie op de straten van Nashville kwam Rinus VeeKay niet verder dan de negende tijd in de eerste kwalificatiegroep. De 22-jarige Hoofddorper moest daarom van de negentiende plaats komen op een circuit waar inhalen een flinke uitdaging is. Al vroeg in de race besloot VeeKay binnen te komen voor een pitstop, een opvallende strategie die achteraf gezien uitstekend bleek. Daardoor kon de ECR-coureur zich namelijk opwerken tot de vierde plaats. Hij kwam later in de race echter in duel met Alexander Rossi en er volgde contact richting bocht 9. VeeKay schoot rechtdoor, verloor meerdere posities en kreeg een drive-through penalty, waardoor hij tot buiten de top-twintig viel. Uiteindelijk kon hij door de chaos in de slotfase van de race er nog een veertiende plaats uitslepen.

VeeKay sprak na afloop van een 'interessante race'. "Het begon erg goed. Het was een goede call van het team om zo heel vroeg naar binnen te komen, want daardoor had ik vrij baan om snelle ronden te rijden", blikt hij terug op de tachtig ronden in Nashville. "Op een gegeven moment lag ik zelfs op de vierde plaats." Op sociale media gaf VeeKay al aan dat hij het niet eens was met de straf die hij kreeg voor het incident met Rossi en dat standpunt heeft hij ook na het bekijken van de beelden. "Het is duidelijk dat we allebei en beetje haantje-de-voorste spelen. We proberen allebei hard te racen. Echter, er was nog veel ruimte aan de rechterkant van de baan dus ik snap niet zo goed waarom Rossi zo ver naar links reed. Na ons contact had ik een lekke band en moest ik direct de pitstraat bezoeken om te wisselen."

"Tot overmaat van ramp werd ik vervolgens bestraft met een drive through penalty", vervolgt VeeKay. "Op het moment zelf kan ik er niets aan doen: als ik de straf niet inlos, word ik namelijk gediskwalificeerd. Echter, nu naderhand kan ik wel hardop zeggen dat ik die straf totaal onverdiend vind", is de Nederlander kritisch op het besluit van de wedstrijdleiding. Hoewel er volgens hem meer in had gezeten dan de veertiende plaats, voelde de race in Nashville 'als een stapje vooruit'. Aankomend weekend komen de IndyCar-coureurs weer in actie. Dan doen ze de Road Course van Indianapolis voor de tweede keer dit seizoen aan in een weekend waarin zij de baan met de NASCAR Cup Series delen.