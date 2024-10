"Ik heb echt een topdag gehad", blikt Rinus VeeKay terug op de onverwachte test op de oval van de Indianapolis Motor Speedway. Hij wist tot 113 ronden te komen namens Dale Coyne Racing en was goed voor de derde tijd van de elf aanwezige teams en coureurs. "Het belletje vond last-minute plaats. Nadat Dale Coyne mij vroeg om in zijn wagen te stappen, heb ik snel wat spullen opgehaald bij mijn oude team. De monteurs en engineers van Coyne waren ontzettend vriendelijk en we hebben een zeer bevredigende testdag afgewerkt. We kwamen snel in het gewenste window en de tijden waren heel behoorlijk", aldus de 24-jarige Nederlander.

Na vijf jaar bij Ed Carpenter Racing te hebben gereden, kwam VeeKay voor het eerst in zijn IndyCar-carrière in een nieuwe omgeving terecht. Dat was wel 'eventjes wennen', erkent hij. Niet alleen vanwege de nieuwe gezichten, maar ook omdat Dale Coyne Racing met Honda-motoren racet terwijl VeeKay bij ECR alleen meer met de Chevrolet-krachtbron heeft geracet. "Vanaf mijn eerste test in de nazomer van 2019 tot aan de meest recent verreden race, zat ik in de wagen met startnummer 21", geeft hij aan dat er genoeg te wennen viel. "Een auto met een Chevrolet-motor. Bovendien heb ik ruim vijf jaar continu met hetzelfde team gewerkt. Alles werd dus eventjes gereset, maar dat wist het team goed op te vangen."

VeeKay's rondegemiddelde tijdens de test voor de hybridemotoren op de IMS-oval was 223,383 mijl per uur (359,5 kilometer per uur), wat zich vertaalt in een rondetijd van 40.2896. Dat hij direct competitief kon zijn, is volgens hem te danken aan het feit dat alles toch 'algauw vertrouwd' voelde. "Ik heb flink kunnen pushen, zeker op het einde van de test", voegt VeeKay toe. "Ik ben tevreden met de uitslag, we hebben een mooie derde tijd genoteerd. Met een grote glimlach kijk ik terug op deze dag."

Voor nu is het afwachten wat de toekomst in petto heeft voor VeeKay. De coureur kan rekenen op interesse van drie teams: Rahal Letterman Lanigan Racing, Juncos Hollinger Racing en Prema Racing. Of DCR zich na deze test aan dat rijtje voegt, is nog maar de vraag. "Ik hoop dat ik snel meer kan vertellen over het IndyCar-seizoen 2025. Voor nu wil ik Dale Coyne en zijn team in ieder geval hartelijk bedanken voor deze testkans!"