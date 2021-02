VeeKay aan kop tijdens IndyCar-test op Barber

De Nederlander, die voor de start van de test zijn nieuwe helm onthulde, klokte woensdag een 66.518 en dat was goed voor de eerste plaats. Hij was iets meer dan een tiende sneller dan AJ Foyt-coureur Sebastien Bourdais. Van Kalmthout reed in totaal 105 ronden met de ECR-Chevy. Bourdais stond overigens aan kop in de ranglijst voor coureurs die geen push-to-pass gebruikten. Graham Rahal was met 141 ronden de meest productieve coureur en klokte de derde tijd in de #15 RLL-Honda.

Voormalig Barber-winnaar Will Power was de snelste van vier Penskes, hij eindigde op de vierde plaats. ECR-coureur Conor Daly sloot de dag af met de vijfde tijd. Meervoudig Supercars-kampioen Scott McLaughlin was een fractie langzamer dan teamgenoot Josef Newgarden. Het tweetal van Penske eindigde op de zesde en zevende plaats. Simon Pagenaud werd achtste voor Dalton Kellett en Ed Jones.

Romain Grosjean eindigde binnen een seconde van Van Kalmthout en reed woensdag maar liefst 83 ronden. Na afloop verklaarde de Fransman best tevreden te zijn.