Op het circuit waar Rinus VeeKay in 2021 nog zijn eerste en tot nu toe enige IndyCar-zege behaalde, kende de coureur van Ed Carpenter Racing een dramatisch weekend. Op de Indianapolis Motor Speedway liep hij een goed kwalificatieresultaat mis door de timing van zijn run in de top-twaalf en al vroeg in de race liep hij tegen problemen aan. In bocht 1 zat hij in het gedrang met Pietro Fittipaldi en Alexander Rossi, waar hij lichte schade opliep maar zijn weg wel kon vervolgen.

VeeKay had zich ondanks die problemen naar voren geknokt en lag even op de tiende plaats door een goede eerste stint, maar hij verloor weer wat terrein in de minder sterke tweede stint. Vanaf dat moment ging het allemaal bergafwaarts voor de 23-jarige Nederlander, die tot twee keer toe problemen kende bij de pitstops. Bij de pitstop in ronde 30 van 85 reed hij weg terwijl het wiel rechtsachter nog niet bevestigd was. Hij kwam daardoor op een ronde achterstand te liggen en tot overmaat van ramp kreeg de coureur een drive-through penalty.

In de slotfase kon VeeKay nog maar weinig uithalen en zodoende eindigde hij op de 26ste plaats, op een ronde achterstand van racewinnaar Alex Palou. "Ik heb geen woorden voor het wedstrijdverloop", blikt VeeKay met de nodige teleurstelling terug op het dramatische weekend op IMS. "Alles ging van kwaad tot erger. Het enige wat ik kon doen, was de race uitrijden."

VeeKay zal hopen alle pech van deze race op de road course van IMS om te kunnen zetten in geluk voor de aankomende race, want dat is de beroemde Indianapolis 500 op de oval van vier kilometer. In die race heeft VeeKay de afgelopen jaren zich regelmatig voorin gemeld, maar tot een zege heeft dat nog niet geleid. Voor nu wil hij afgelopen race vergeten en alle focus naar die Indy 500 verschuiven. "Ik hoop dat we daar in staat zijn om een fraai resultaat te scoren", blijft hij strijdvaardig. "Aan mijn eigen inzet zal het in ieder geval niet liggen, want ik ben er helemaal klaar voor."

De Indy 500 is op zondag 26 mei en begint rond 18.30 uur Nederlandse tijd. De komende weken staan in het teken van de voorbereiding op deze legendarische race.