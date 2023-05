Voor het derde jaar op rij mag Rinus van Kalmthout de Indianapolis 500 vanaf de eerste startrij aanvangen. De geboren Hoofddorper kan bogen op een meer dan prima kwalificatiereeks op The Brickyard met een vierde plek als 'slechtste' kwalificatieresultaat. De snelheid zit er met andere woorden wel in bij VeeKay en op de Indianapolis Motor Speedway geldt dat ook voor bij zijn werkgever Ed Carpenter Racing, al moet gezegd dat de seizoensstart collectief stroef is verlopen. "Deze kwalificatie is inderdaad een welkome opsteker geweest, ook voor alle jongens in het team. We zijn onszelf deze weken constant aan het pushen om elk beetje tijd te vinden en kijken daarbij echt in de details naar de set-up, het rijden, alles. Het is niet makkelijk geweest, maar doordat we zover de diepte in zijn gegaan denk ik dat we kunnen toeslaan als we wel eens de auto hebben."

Hoe schat jij de winstkansen van Rinus VeeKay in?: Zet in en win 15 keer je inzet bij een Indy 500-zege voor Rinus VeeKay

Als dat toch moet gebeuren, dan natuurlijk het liefst in de meest prestigieuze race van allemaal. "Misschien is dit zo'n maand", vervolgt VeeKay. "Deze week heb ik één van de beste auto's en hopelijk kunnen we dan meteen toeslaan. Dat is ook wel het mooie aan de dagen hier. Je ziet dat als we het zelf goed voor elkaar hebben, we de anderen echt kunnen passeren. Dit motiveert het team ook weer en hopelijk kunnen we dit een beetje meenemen naar de tweede helft van het seizoen."

Snelste Chevy-coureur, hoe is de race pace?

Dat ECR het voor de Indy 500 goed voor elkaar heeft, in ieder geval qua pure snelheid, mag inmiddels geen verrassing meer heten. Zo is het totaalpakket met onder meer de dempers ideaal voor de befaamde speedway en ziet VeeKay zelf nog een andere factor. "Of er een geheim is? Nou ja, ik denk toch wel de band tussen mij en mijn engineer. Je moet natuurlijk zo comfortabel mogelijk op de limiet kunnen zitten en je moet daarbij een beetje blind de engineer vertrouwen. Er gaat maar downforce vanaf en je gaat maar dingen afstellen. Dat zien mensen niet, maar er wordt nog zoveel aan die auto's gedaan tussen de runs door. Bij mij zijn er geen vraagtekens. Ik vertrouw erop dat wat zij doen met al hun ervaring goed is en focus me vooral op mijn eigen ding. Dat is precies hoe het werkt. Natuurlijk geef ik wel mijn feedback, maar ik ga qua set-up vooral mee in wat zij doen."

Daar komt bij dat motorpartner Chevrolet dit jaar een stap heeft gemaakt. VeeKay heeft in de voorbije jaren laten optekenen dat iets meer Chevy-power zijn opdracht wat makkelijker zou maken en die gebeden lijken verhoord. In The Fast Six waren er immers vier Chevrolet-aangedreven auto's present en twee Honda's. "Ja, dat is heel mooi. We hebben inderdaad grote stappen gemaakt met Chevy. Ze zijn al jarenlang keihard aan het werk, maar nu hebben ze een mooie stap kunnen zetten. Ik ben ook voor het vierde jaar achter elkaar de beste Chevy-coureur geweest in de Indy 500-kwalificatie. Dat is natuurlijk ook mooi, al had ik hem graag voor hen op de pole gezet. Maar het is wel heel mooi dat we Honda het vuur dit jaar een beetje aan de schenen kunnen leggen."

De belangrijkste vraag luidt natuurlijk wat er komende zondag op het moment supreme mogelijk is. VeeKay weet immers als geen ander dat een goede kwalificatie geen garantie op succes biedt en dat The Greatest Spectacle in Racing bijzonder rap een wending kan nemen. Op de kwalificatiesnelheid is niets aan te merken, maar hoe zit het met de race pace van de #21? "Nou, ik weet dat onze auto in het verkeer vorige week donderdag de beste was, voordat we naar de kwalificatie trims gingen", vervolgt Van Kalmthout het gesprek met Motorsport.com. "Ik denk dat we misschien nog wel een betere auto voor de race hebben dan voor de kwalificatie, dus dat voelt goed en geeft me vertrouwen."

Uitgebreider voorbereid dan ooit tevoren, ook mentaal

De concurrentie monsteren is voor de Indy 500 bijzonder lastig, aangezien geen enkel scenario uit te sluiten is, al doet VeeKay desgevraagd een bescheiden poging. "Ik denk dat Palou heel snel gaat zijn, want die zat er vorig jaar ook goed bij en was toen eigenlijk gewoon een contender voor de overwinning. Verder ik denk dat de McLarens hard gaan, die zaten er vorig jaar op het einde ook nog bij. Dus ja, laten we hopen dat alles ditmaal een beetje onze kant op valt, want je moet natuurlijk ook wel een beetje geluk hebben om deze te winnen." Dat gezegd hebbende, heeft VeeKay er in ieder geval alles aan gedaan om de dingen die hij wel in de hand heeft zo goed mogelijk voor te bereiden. "Ik bereid me nu uitgebreider voor dan dat ik ooit in mijn carrière heb gedaan. Ik ben in dat opzicht nog nooit zo gedegen voorbereid geweest en ook nog nooit zo relaxed geweest naar de race toe."

Met die laatste woorden stipt VeeKay een factor aan die vaak onderschat wordt, maar van levensbelang is: het mentale aspect. De gekte van de Indy 500 is prachtig met een enthousiaste menigte, maar kan ook nogal overweldigend zijn als een coureur het de eerste keer meemaakt. "Nou, die eerste keer viel voor mij eigenlijk nog mee, want toen waren er geen fans", haakt VeeKay in. "Maar vorig jaar ben ik de hele dag zo met die race bezig geweest en ben ik ook zo bijgelovig geweest naar de race toe. Nu denk ik meer 'het is gewoon één race'. Natuurlijk is het de Indy 500 en de allergrootste wedstrijd die we rijden, maar mentaal moet je het wel gewoon zien als een race. Hier is hetzelfde voor nodig om te winnen dan voor alle andere races", geeft VeeKay treffend aan.

"De roem en de prestige zijn natuurlijk tienduizend keer groter, het betekent veel meer, maar ik ga er ditmaal wel meer met de mindset in 'dit is één van de zeventien races op de IndyCar-kalender'. Die filosofie houd ik voor mezelf gewoon aan. Gezonde zenuwen zijn natuurlijk altijd goed, maar het moet je niet van de wijs brengen. Nu heb ik er vooral heel veel zin in. Ik kan eigenlijk al niet wachten totdat we zondag mogen." Over het doel voor die dag kan VeeKay afsluitend helder zijn: "De melk natuurlijk, daar gaan we voor. Zo moet je er wel in staan als sportman, je doet bij voorbaat niet mee om tweede te worden. Nou ja, in deze kwalificatie maakt dat niet zoveel uit, maar in de race gaan we voor de overwinning!", klinkt het strijdvaardig.

Lees hier ook het eerste deel van het uitgebreide interview met Rinus van Kalmthout. De 107de editie van de Indianapolis 500 begint zondagavond rond 18.45 uur Nederlandse tijd.