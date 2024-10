VeeKay in actie tijdens test met verrassend IndyCar-team

Rinus VeeKay zal vandaag namens Dale Coyne Racing in actie komen tijdens een IndyCar-test op de oval van de Indianapolis Motor Speedway. Het is een verrassende test, aangezien VeeKay volgens informatie van Motorsport.com enkel op serieuze interesse kon rekenen van Rahal Letterman Lanigan Racing, Juncos Hollinger Racing en nieuwkomer Prema Racing. DCR is een van de weinige teams met beschikbare zitjes voor het seizoen 2025 en het had er alle schijn van dat Sting Ray Robb in de #18 Dale Coyne-auto zou stappen voor de test op IMS, maar dat is op het laatste moment toch VeeKay geworden. Voor nu zou het wel bij deze ene test moeten blijven voor de 24-jarige Nederlander.

VeeKay kreeg onlangs te horen dat zijn contract bij Ed Carpenter Racing niet verlengd zou worden. Zo kwam er na vijf jaar een einde aan de samenwerking tussen de twee partijen. VeeKay maakte zijn IndyCar-debuut namens het team en zal dus voor het eerst op zoek moeten naar een nieuw team voor 2025. Bij ECR is de vervanger van VeeKay inmiddels bekend: Alexander Rossi. De Amerikaan, die in 2016 als rookie de Indy 500 wist te winnen, wordt daarmee de teamgenoot van Christian Rasmussen. VeeKay zelf heeft nog geen zitje voor 2025, maar kan dus rekenen op interesse van meerdere teams. Mocht hij een fulltime-zitje mislopen, dan zou er alsnog een goede kans zijn op een deelname aan de Indy 500 van 2025. Daarnaast zou het IMSA SportsCar Championship een alternatieve optie zijn voor VeeKay.

Op de oval van de Indianapolis Motor Speedway wordt twee dagen getest met het nieuwe hybridesysteem dat halverwege het seizoen geïntroduceerd is. Op IMS is al vaker getest met het hybridesysteem, maar niet met de motor zoals deze op Mid-Ohio debuteerde. IndyCar wil op die manier zien hoe het hybridesysteem zich gedraagt en of er voor de Indy 500 van volgend jaar nog wat aangepast moet worden, bijvoorbeeld aan het vermogen van de Honda- en Chevrolet-krachtbron. Het geeft de teams ook de kans om alvast gewend te raken aan dit systeem op IMS, aangezien de auto's door de hybridekrachtbron nu zo'n 42,5 kilogram zwaarder zijn. Daarnaast heeft bandenleverancier Firestone nieuwe bandencompounds meegenomen die de teams kunnen testen. De tweede en laatste testdag vindt vrijdag 11 oktober plaats en is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel loopt van 16.00 uur tot 18.00 uur Nederlandse tijd, het tweede deel duurt vier uur en loopt van 19.00 uur tot 23.00 uur Nederlandse tijd.