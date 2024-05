Rinus VeeKay houdt hoofd koel met ijskoude helm voor Indy 500

Waar Rinus 'VeeKay' van Kalmthout voor de Indy 500 van voorgaande jaren vooral uitpakte met een feloranje helm met het rood-wit-blauw van de Nederlandse vlag, gooit de 23-jarige coureur van Ed Carpenter Racing het dit jaar over een andere boeg. Hij zal voor de 108ste editie van de Indy 500 nu te herkennen zijn aan een blauw-groene helm, maar wel met een bijzonder design.

VeeKay heeft namelijk - ondanks zijn sponsor Basic-Fit op zijn vizierstrip - zijn helm gehuld in de kleuren van de bekende ijsmakers Ben & Jerry's. Voor de gelegenheid staat er dan Vee & Kay's op de helm, gepaard met de tekst 'Holland's Finest Car Racer' als verwijzing naar de slogan 'Vermont's Finest Ice Cream'. Voor deze beker met ijs kiest VeeKay voor de smaak 'Milk & Trophies', wat gepaard gaat met een foto van de felbegeerde BorgWarner-trofee - waar alle winnaars van de Indy 500 op staan - en een fles melk als verwijzing naar de bekende traditie voor de racewinnaar om melk over zich heen te gooien bij het feestvieren. Bovendien bevat de helm nog het gevatte 'Sundae Racing' - de Indy 500 vindt immers op zondag 26 mei plaats. De bijzondere helm ter gelegenheid van het hoogtepunt van de IndyCar-kalender is ontworpen door Geert Koop.

De voorbereidingen voor de Indy 500 zijn in volle gang, al heeft regen tot nu toe nog wat roet in het eten gegooid. De eerste training zat er al kort na de start op en werd door regen niet meer hervat, terwijl de tweede sessie werd geschrapt. De tweede dag begon door regen juist wat later terwijl er al extra tijd ingepland was voor die derde training in de ochtend. VeeKay reed op de eerste trainingsdag slechts drie ronden en kwam toen tot P26, een dag later reed de Hoofddorper de 4 kilometer lange oval 74 keer rond. Hij noteerde toen een rondegemiddelde van 225,250 mijl per uur en stuurde zijn ECR-auto daarmee naar de veertiende plek. Zonder de slipstream mee te rekenen kwam hij zelfs tot de tweede plek met een gemiddelde van 220,071 mijl per uur.

VeeKay liet zich de afgelopen jaren gelden tijdens de Indy 500, maar tot de zege is het nog niet gekomen. Na een tegenvallend weekend op de road course van de Indianapolis Motor Speedway hoopt hij op meer geluk tijdens de Indy 500. "Ik hoop dat we daar in staat zijn om een fraai resultaat te scoren", bleef hij strijdvaardig. "Aan mijn eigen inzet zal het in ieder geval niet liggen, want ik ben er helemaal klaar voor."