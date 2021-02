VeeKay staat aan de vooravond van zijn tweede seizoen in de IndyCar Series, nadat hij in 2020 de beste nieuwkomer was. Gedurende het seizoen reed hij met een helmontwerp dat gold als een soort eerbetoon aan zowel zijn vader als tweevoudig Indy 500-winnaar Arie Luyendyk. De helm was overwegend oranje met aan de ene zijde een Nederlandse vlag en oranje leeuw, terwijl aan de andere kant het lijnenspel van de helm van Luyendyk zichtbaar was. Tijdens de Indy 500 was de tweedeling op de helm van VeeKay nog duidelijker te zien, omdat de helft van de helm ook daadwerkelijk in de helmkleuren van de enige Nederlandse Indy 500-winnaar was gespoten.

Voor 2021 gooit VeeKay het enerzijds over een geheel andere boeg. Ten eerste is er de overstap naar een andere fabrikant: vorig jaar reed de Ed Carpenter Racing-coureur nog met een Arai-helm, voor 2021 is hij gewisseld naar Bell. Ook heeft VeeKay voor het nieuwe helmontwerp afstand gedaan van het lijnenspel dat op de helm van Luyendyk te zien was. Desondanks blijft de helm goed te herkennen met de oranje kleur, die wordt aangevuld met aan de zij- en achterkant een Nederlandse vlag. Bovendien is aan de zij- en achterkanten een patroon met driehoeken zichtbaar.

IndyCar-debuut voor Grosjean

Het raceseizoen 2021 is voor VeeKay eind januari begonnen met zijn eerste deelname aan de 24 uur van Daytona. Tijdens de race kwam hij echter niet in actie nadat een van zijn DragonSpeed-teamgenoten al vroeg in de race was gecrasht. Een dag na Daytona verscheen de Nederlander voor het eerst dit jaar in een IndyCar-bolide op de baan tijdens een test op Sebring. Vandaag (dinsdag) volgt dus een nieuwe test, ditmaal op Barber Motorsports Park.

Daar krijgt hij onder andere gezelschap van IndyCar-debutant en voormalig F1-coureur Romain Grosjean, die voor het eerst in actie komt voor Dale Coyne Racing. Helemaal vlekkeloos verliep zijn eerste optreden in een racewagen sinds zijn horrorcrash in Bahrein niet, want redelijk vroeg tijdens de testdag ging de Fransman van de baan. De schade kon echter snel worden gerepareerd door zijn team.

