UPDATE: VeeKay reageert na val van fiets: "Maak je geen zorgen"

Het team liet eerder op de avond in en tweet weten: "Gisteren is Ed Carpenter Racing-coureur Rinus VeeKay tijdens een trainingsrit op een fietspad betrokken geraakt bij een ongeval. Hij liep daarbij een sleutelbeenblessure op en wordt momenteel behandeld door de medische staf van IndyCar." Volgens het team verkeert VeeKay behoudens zijn sleutelbeenblessure "in goede gezondheid." Hij heeft geen andere verwondingen overgehouden aan zijn valpartij.

VeeKay heeft zelf inmiddels ook van zich laten horen: "Maak je geen zorgen, ik ben in goede handen. Gisteren was ik tijdens mijn training betrokken bij een fietsongeluk. Ik heb een sleutelbeenblessure opgelopen, en ik ben bij de medische staf van de IndyCar in goede handen."

Of de Hoofddorper komend weekend mee kan doen aan de IndyCar-race op Road America is niet duidelijk. VeeKay en het team laten weten dat meer updates volgen zodra er meer nieuws is.

VeeKay behaalde vorige maand zijn eerste overwinning in de IndyCar Series. Hij won op de road course van de Indianapolis Motor Speedway. Afgelopen zaterdag pakte hij zijn tweede podium van het seizoen door als tweede te eindigen in de eerste van twee races op het stratencircuit van Detroit.

Ironisch genoeg kwam vijf jaar geleden al eens een andere coureur van Ed Carpenter Racing op Road America in actie met een gebroken sleutelbeen. Josef Newgarden had die gebroken na een ongeluk op de Texas Motor Speedway, maar hij had wat langer - een week of twee - de tijd om te herstellen voor de eerste training op het circuit in Wisconsin. De eerste training voor de komende race vindt plaats op 18 juni, komende vrijdag.