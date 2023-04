Na de uitvalbeurt in St. Petersburg kende Rinus VeeKay tijdens de tweede race van het IndyCar-seizoen 2023 een moeizame kwalificatie. Daardoor moest hij vanuit de achterhoede aan de race beginnen, maar dat leek hem niet te deren. De coureur van Ed Carpenter Racing werkte zich in de 250 ronden tellende race op de Texas Motor Speedway nog knap op naar de elfde positie. Zodoende is VeeKay inmiddels opgeklommen naar de zestiende positie in het kampioenschap met 28 punten. Zijn achterstand op koploper Pato O'Ward bedraagt bij aanvang van de derde ronde al 54 punten.

De derde race van het seizoen vindt plaats op een circuit waar VeeKay tot dusver weinig succes heeft geboekt: het stratencircuit van Long Beach. In zijn debuutseizoen racete IndyCar vanwege het coronavirus niet op de omloop nabij Los Angeles, waarna hij bij zijn eerste kennismaking met het stratencircuit in 2021 uitviel met een mechanisch defect. In 2022 haalde Van Kalmthout de finish wel in Long Beach, al was hij tijdens het treffen wel twee keer betrokken bij een incidentje. Mede als gevolg daarvan zat er toen niet meer in dan de dertiende plaats. Het gebrek aan mooie resultaten op het circuit in Californië zorgt dan ook voor motivatie bij VeeKay

"Ik ben er helemaal klaar voor om naar Long Beach te gaan en ik kijk altijd uit naar het bezoek aan de westkust! Het is een heel cool evenement en met veel beroemdheden erbij is het gewoon een heel bijzondere race voor de IndyCar", zegt VeeKay in zijn vooruitblik op de derde race van 2023. "Ik heb in Long Beach nog niet de resultaten behaald die ik graag wilde behalen, maar ik ga proberen om daar ditmaal verandering in te brengen. Ik weet dat het team keihard werkt om de snelheid van de ECR-bolides te optimaliseren, dus ik ben er klaar voor om in de zonneschijn te racen!"

VeeKay eindigde vorig jaar in Long Beach één positie achter teamgenoot Conor Daly, die ook dit jaar weer aan zijn zijde rijdt. De Amerikaan viert een jubileum en is blij om dat te vieren op het circuit waarop hij in 2011 de Indy Lights-race won. "Ik kijk er enorm naar uit om op Long Beach mijn honderdste IndyCar-start te maken", zegt Daly. "Vorig jaar hadden we een heel sterke race en hebben we goede verbeteringen doorgevoerd. We deden mee voor een plek in de top-tien, tot ik tegen het einde van de race een enorme save moest maken. Dit jaar zijn we in de positie om van race 100 een geweldige te maken."