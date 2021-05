VeeKay “dankbaar” voor opgedane ervaring in Road to Indy

Exact vijf jaar na de eerste Formule 1-zege van Max Verstappen zegevierde Rinus VeeKay voor het eerst in de IndyCar. Vanaf de zevende startpositie toonde hij zich de sterkste op de road course van Indianapolis door in de tweede helft van de race voorbij te gaan aan Alex Palou en toenmalig koploper Romain Grosjean. Het circuit door het infield van de Indianapolis Motor Speedway is een plek waar de coureur van Ed Carpenter Racing zich goed op zijn gemak lijkt te voelen: vorig jaar scoorde hij er als nieuwkomer zijn eerste finish in de top-vijf, zijn eerste podiumplaats en zijn eerste pole-position.

Met zijn overwinning is Van Kalmthout de eerste coureur die sinds de formele oprichting van de Road to Indy in 2010 zeges heeft geboekt in de drie opstapklassen (USF2000, Indy Pro 2000 en Indy Lights) én de IndyCar. In alle klassen stond hij bovendien op het podium op de road course van Indianapolis. Na het behalen van de zege vertelde VeeKay dat hij veel aan dat opleidingstraject heeft gehad. “Het is geweldig. Mijn allereerste test in de USF2000 was natuurlijk hier. Dat was de Chris Griffis [Memorial] test in 2016”, zei hij. “Dus ja, het is geweldig om zoveel ervaring op dit circuit te hebben, het laddersysteem te doorlopen, daarin races te winnen en te weten hoe je hier moet racen. Ik ben heel dankbaar voor wat de Road to Indy voor mij heeft gedaan.”

Het Road to Indy-traject bestaat dus uit drie kampioenschappen en de kampioen van iedere klasse verdient een beurs waarmee een zitje gezocht kan worden op de volgende trede richting de IndyCar. In combinatie met het feit dat de drie klassen op dezelfde circuits racen als de IndyCar zorgt dat ervoor dat jonge coureurs goed voorbereid zijn op de stap omhoog, stelt Van Kalmthout. “Je rijdt altijd in hetzelfde weekend als de IndyCar, je ziet de IndyCars gaan en je kan de races in het echt zien, maar je kan door dat systeem dus ook racen op de circuits waarop je in de IndyCar gaat racen. Ik heb in allerlei auto’s veel ronden en veel inhaalacties gedaan op dit circuit en dat heeft mij geholpen in de voorbereiding. Ik kende ieder scenario dat ik in iedere bocht kon tegenkomen, simpelweg door de Road to Indy. Ik ben dus heel dankbaar dat ik de kans had om dat te doen en dat ik succesvol kon zijn in de Road to Indy. Dit laat zien dat je een IndyCar-race kan winnen als je wint in de Road to Indy.”

Video: Rinus VeeKay wint de IndyCar-race in Indianapolis