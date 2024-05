Een week voor de Indy 500 maakten de IndyCar-coureurs zich op zaterdag op voor de eerste kwalificatie voor de wereldberoemde race. Als vierde was de Nederlander Rinus VeeKay aan de beurt, maar zijn poging liep uit in een deceptie. Tijdens de tweede snelle ronde crashte de Hoofddorper hevig, waarbij zijn auto hevig beschadigd raakte. De coureur zelf kon zonder kleerscheuren uitstappen, maar baalt enorm van de crash.

"Het voelde tot dan toe allemaal goed. Ik ging al een keer snel door bocht 3 heen, waarna ik een kleine aanpassing maakte. Ik had onderstuur en dan scrubben de banden en verlies je snelheid", aldus de Ed Carpenter-coureur. "Ik had heel laat een momentje en ik heb geen idee wat er precies gebeurde. Het lijkt op iets ongewoons. Ik heb in veel lossere auto's gereden en had al wat kleinere momentjes gehad. Op het moment dat het misging een passagier, ondanks pogingen om de crash te voorkomen."

VeeKay baalt na de crash vooral vanwege het extra werk waar hij de monteurs mee opzadelt. "Ik voel me enorm schuldig richting de jongens. Dat is iets wat zeker is. Zij hebben maanden, misschien wel het hele jaar, keihard gewerkt om de auto zo efficiënt en snel mogelijk te krijgen", verzucht de 23-jarige rijder.

Team herstelt auto

Het was na de crash de vraag hoe het motorblok daaruit kwam. Na intensief onderzoek kwam naar buiten dat die onbeschadigd is. "De monocoque en de motor zijn nog goed", aldus Woody Harvey, de strateeg van VeeKay bij Ed Carpenter. "We gaan de motor van de achterkant loshalen en dus een andere koppelingsbehuizing en een nieuwe versnellingsbak monteren. Dat zorgt ervoor dat de hele achterkant weer opgelapt is. Aan de linkervoorkant komt een hele nieuwe ophanging en er komt een nieuw bodywork. Ik denk dat we dat in drie uurtjes kunnen regelen."

Mocht ECR daarin slagen, dan heeft VeeKay later op zaterdag nog de kans om een tijd te noteren.