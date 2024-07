VeeKay blij met P8 in Toronto: "Bijzonder goede dag"

Op het stratencircuit van Toronto kende Rinus VeeKay een matige kwalificatie, waarin hij genoegen moest nemen met de 22ste startplek. Inhalen is op het hobbelige circuit een flinke uitdaging, maar mede door incidenten vooraan in het veld kon de Nederlander al vroeg in de race enkele posities goedmaken. Richting de eerste pitstopreeks lag hij al op de zestiende plaats, een positie die hij ook vasthield voor de tweede - en normaliter laatste - pitstop. Zo hield de Hoofddorper goed zicht op punten, al helemaal toen het bij een herstart in de slotfase mis ging in bocht 1. Daar verloor Pato O'Ward de controle, waarna meerdere auto's op hem knalden. Na een onderbreking door de rode vlag liep VeeKay schade aan de voorvleugel op in de hectiek na contact tussen Will Power en Scott McLaughlin. Na de extra pitstop wist hij zich alsnog van P12 naar P8 te vechten, zijn derde top-tienfinish op rij.

"Alweer een top-tienfinish", blikt VeeKay terug op zijn race in Canada. "Het was een bijzonder goede dag en een bijzonder goede race voor ons. Natuurlijk baalde ik dat ik als 22ste moest starten, want je weet dat je op een circuit als dit met veel chaos te maken krijgt. Het middenveld is druk en er staan geregeld wat blokkades op de weg, iets wat zeker op het einde van deze race veel gebeurde. We hadden een goed racetempo en ik wil Ed Carpenter Racing bedanken voor de uitvoering van een slimme strategie. Met name aan het einde van de race hadden we ons koppie er goed bij, door tijdens de neutralisatie naar zachte banden te wisselen. We hebben al eens eerder zo’n tactiek gehanteerd en ook toen werden we beloond, daarom ben ik blij dat we het nog een keer hebben aangedurfd."

Door die strategie en de uitvallers was VeeKay samen met kampioenschapsleider Alex Palou de coureur met de meeste inhaalacties: beide coureurs stegen veertien plaatsen in Toronto. "Bovendien heb ik mijn derde top-tienfinish in acht dagen te pakken!", aldus de blije coureur, die nu van enkele weken rust kan genieten. Op 17 augustus wordt het seizoen weer hervat met een race op Worldwide Technology Raceway, ook wel bekend als Gateway.