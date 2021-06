VeeKay bevestigt terugkeer tijdens IndyCar-ronde op Mid-Ohio

De ECR-coureur uit Hoofddorp brak enkele weken geleden zijn sleutelbeen bij een fietsongeluk. In het ziekenhuis van Indianapolis werd VeeKay vervolgens geopereerd om de breuk te stabiliseren. Hij moest daardoor verstek laten gaan op Road America, maar sprak hij de hoop uit dat hij in Mid-Ohio weer in actie zou kunnen komen. Oliver Askew kwam bij afwezigheid van VeeKay in actie met de #21 ECR Chevrolet, maar zijn diensten zijn dit weekend niet langer nodig.

VeeKay doorstond woensdag de medische keuring van de IndyCar Series en kreeg dus toestemming voor zijn terugkeer. In een korte verklaring liet VeeKay zelf weten: “Gelukkig mag ik weer racen. Het was heel vervelend om de wedstrijd op Road America te moeten missen, maar dankzij hulp van het medische team van de IndyCar en mijn team Ed Carpenter Racing, is mijn herstel spoedig verlopen en kan ik komend weekend weer rijden.”

“De Mid-Ohio Sports Car Course is bovendien één van mijn favoriete circuits in de Verenigde Staten, ik heb goede herinneringen overgehouden aan de vorige keren dat ik hier actief was"vervolgt VeeKay. "Ed Carpenter Racing beleeft tot dusver een succesvol seizoen. Ik ga mijn uiterste best doen om daar komend weekend een nieuw hoofdstuk aan toe te voegen."

Naast onze landgenoot moest ook Felix Rosenqvist tijdens de race in Road America aan de kant blijven. Dit kwam nadat de Zweed tijdens de Detroit Grand Prix op hoge snelheid van de baan schoot. Hoewel er geen breuken of andere blessures werden geconstateerd, hielden de artsen van IndyCar hem wel een extra weekend aan de kant. Hij werd vervangen door ex-F1-coureur Kevin Magnussen. Inmiddels is Rosenqvist fit verklaard voor deelname op Mid-Ohio.

De IndyCar-race op Mid-Ohio begint zondagavond om 18.00 uur.