VeeKay baalt van uitvalbeurt, maar focus alweer op Indianapolis

Waar in de Formule 1 de zomerstop net is begonnen, hebben de coureurs en teams in de IndyCar Series de vakantie alweer achter de rug. De eerste race van het tweede deel van het seizoen vond plaats in de straten van Nashville op een krap stratencircuit dat nauwelijks ruimte bood voor fouten. Rinus VeeKay ondervond dat in de kwalificatie aan den lijve door de muur te raken en genoegen te moeten nemen met een 22ste startplaats.

Bij de start van de race was er nog vrij weinig aan de hand voor de Nederlandse coureur die binnen de kortste keren op wist te rukken naar een vijftiende plaats. Niets leek een goede klassering in de top-tien VeeKay in de weg te staan, maar bij een herstart was hij betrokken bij een kop-staartbotsing met een aantal andere wagens. De race werd vanwege de vele rotzooi op de baan stilgelegd, waarna de mecaniciens van Ed Carpenter Racing de auto van VeeKay nog konden repareren. Enkele ronden na de herstart werd hij weer de baan opgestuurd, maar de schade aan zijn diffuser bleek zo groot dat de Nederlander niet veel later stuurloos de muur invloog.

“Vandaag was een lastige dag”, blikt VeeKay terug op de eerste IndyCar-race in Nashville. “Ik merkte dat de snelheid er goed in zat, de eerste stint verliep eigenlijk best prima. In de openingsronde kon ik een aantal tegenstanders inhalen, na de eerste herstart ging ik er weer een paar voorbij. Winnen was hier niet aan de orde, maar een mooie toptienklassering had er vandaag zeker ingezeten.” En dus baalde de Nederlander stevig. “Maar ik weet dat het buiten onze macht ligt. Ed Carpenter Racing heeft dit weekend wederom keihard gewerkt en we hebben op zondag gezien dat onze pace goed is. Nu richten we ons direct op de volgende wedstrijd, die op een voor mij heel speciaal circuit wordt verreden. Ik ga uiteraard mijn uiterste best doen om het resultaat van 15 mei te herhalen.”

Komende zondag wordt op de road course van de Indianapolis Motor Speedway de twaalfde IndyCar-race van het seizoen verreden. Voor VeeKay een terugkeer naar heilige grond: hij won er drie maanden geleden zijn eerste race in de IndyCar Series.