VeeKay baalt van nieuwe uitvalbeurt, maar kijkt alvast vooruit

Waar Rinus VeeKay zijn tweede seizoen in de Amerikaanse raceklasse prima was begonnen met constante finishes in de top-tien, een tweede plaats op het stratencircuit van Detroit en zelfs een overwinning op de road course van Indianapolis, daar is het de laatste weken kommer en kwel.

VeeKay brak in juni bij een training op de fiets een sleutelbeen en moest noodgedwongen een race (de Grand Prix op Road America) overslaan. Sinds zijn terugkeer begin juli lijkt het niet meer echt te lopen voor VeeKay. In de vier races die sinds zijn rentree zijn verreden kwam hij niet in de buurt van een klassering in de top-tien: op Mid-Ohio werd hij nog zestiende, maar daarna was er een uitvalbeurt in Nashville, een 24ste plaats in de tweede race op de road course van Indianapolis en vannacht op Gateway dus opnieuw een uitvalbeurt. In het kampioenschap is hij teruggevallen tot de elfde plaats.

VeeKay wil de tegenslag die hem de laatste weken achtervolgt niet één-op-één afschuiven op zijn gekwetste schouder. Volgens de jonge coureur zit het simpelweg even tegen en hij hoopt dat het geluk hem vanaf nu weer toelacht. “Na mijn sleutelbeenblessure heb ik veel tegenslag gehad. Ik hoop dat de gifbeker nu leeg is. De komende circuits liggen me en dus richt ik mijn vizier op de wedstrijden aldaar. Op zowel Portland als Laguna Seca heb ik in de Road To Indy races gewonnen. Ik ga de komende drie weken keihard trainen, om optimaal voorbereid aan de start van de laatste drie races te verschijnen.”

Het Indy Car-seizoen gaat over drie weken verder aan de westkust van de Verenigde Staten. Op 12 september wordt gereden op de Portland International Raceway. Daarna wachten nog races op Laguna Seca en in Long Beach.

Succes was er ook dit seizoen: VeeKay snelt naar de zege op Indianapolis