VeeKay baalt van P17 op Barber: "Top-zeven was mogelijk geweest"

Met de snelste tijd in de tweede vrije training leek Rinus VeeKay goede kansen te maken op een sterk resultaat op Barber Motorsports Park, waar hij goede herinneringen aan heeft. Hij hoopte zijn pole-position van 2022 te herhalen, maar motorproblemen in de kwalificatie staken daar een stokje voor. De 23-jarige Nederlander moest helemaal achteraan starten en wist dat hem een lange middag stond te wachten in Alabama. Vanaf de laatste plaats had VeeKay een goede start, maar in bocht 1 tikte hij Sting Ray Robb in de rondte en kreeg daarvoor een drive-through.

Door een gunstige timing van de eerste caution kon VeeKay die straf vrij pijnloos inlossen, waarna hij aan een opmars begon. Hij had een sterk tempo en stormde snel richting de top-tien, waar hij ook nog op de zevende plaats bivakkeerde. Zo leek hij een teleurstellende start van het weekend in Birmingham om te kunnen zetten in iets positiefs, maar door een korte pitstop voor een splash-and-dash viel hij weer ver terug. Die posities kon VeeKay in de slotfase niet meer goedmaken, waardoor er niets meer in zat dan de zeventiende plek.

Hij spreekt dan ook van een 'pittige race'. "Ik ben van de allerlaatste plaats, P27, doorgestoten naar de zevende plek", blikt VeeKay terug. "Daarna hebben we als team de foute keuze gemaakt om binnen te komen voor een splash-and-dash. Dat heeft gewoonweg te veel baanpositie gekost. Een finish in de top-zeven behoorde zeker tot de mogelijkheden en het had nog veel meer kunnen zijn, als ik zie dat Linus Lundqvist derde is geworden", doelt hij op het feit dat de Chip Ganassi Racing-coureur gedurende de race niet veel sneller was dan VeeKay.

Voor VeeKay was het dus alsnog een weekend om te vergeten, al ziet hij door de getoonde snelheid op de road course nog wel lichtpunten. "Er hing een heel mooi weekend in de lucht nadat ik de snelste tijd reed in de zaterdagochtendtraining, maar het mocht helaas niet zo zijn", voegt hij toe. "We hadden de pech in de kwalificatie en ondanks een fantastische race pace verlaten we Alabama ietwat teleurgesteld. Toch mogen we trots zijn op de manier waarop we hebben teruggeknokt. Dit biedt veel hoop voor de aankomende races, want we hebben aangetoond te kunnen strijden met de mannen vooraan."

Bij VeeKay en ECR gaat de blik nu vooruit naar de races op de Indianapolis Motor Speedway. Eerst wordt er een race afgewerkt op de road course van IMS, waar hij in 2021 zijn eerste en tot nu toe enige IndyCar-zege pakte. Een tweetal weken later volgt het hoogtepunt van het jaar met de Indy 500 op zondag 26 mei. "Ik kan echt niet wachten om weer achter het stuur te kruipen en wil de mooie kwalificatieresultaten van de vorige jaren doorzetten in een onvergetelijk eindresultaat", besluit VeeKay.