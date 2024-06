VeeKay baalt van P14 in Detroit: "Zag er veelbelovend uit"

Vanaf de achttiende plaats wist Rinus VeeKay dat het een uitdagende middag zou worden op het krappe stratencircuit van Detroit. Hij hield zich staande en profiteerde van de chaos om zich heen en toen de regen viel, besloot hij door te rijden op de slicks. Dat bleek een goede keuze, want de druppels verdwenen net zo snel als dat ze vielen. De Hoofddorper was daardoor een aantal plaatsen naar voren geschoven, maar ook hij ontkwam niet aan de chaos in de race die uiteindelijk slechts 53 echte raceronden telde door 9 cautions en 47 ronden achter de safety car.

VeeKay kreeg een tik van Will Power in bocht 3 en stond achterstevoren tegen de muur. Hij kon wel door na hulp van de marshals en bleef binnen de ronde van de leider. Zo kon hij, ook met veel brandstof sparen in de slotstint, zich een weg naar voren vechten - al zat er niet meer in dan de veertiende plek. "Dit was natuurlijk een gekke race", blikt VeeKay terug op de IndyCar-race in Detroit. Hij vergelijkt deze race met Nashville, een stratencircuit dat ook bekendstaat om de chaos. "Ik heb geprobeerd om uit de problemen te blijven, maar dat is helaas niet gelukt. Bij een van de vele herstarts werd ik aangetikt door Power. Gelukkig wist ik op de lead lap te blijven, maar vanwege de schade en de brandstofcijfers kon ik niet veel meer uitrichten."

En dat is jammer, zo zegt VeeKay, 'want het zag er zo veelbelovend uit'. "Toen andere coureurs naar binnen kwamen voor regenbanden, besloot ik door te gaan", voegt de ECR-coureur toe. "Er hing wat vocht in de lucht en er was wat vocht op de baan, maar net niet genoeg voor een bandenwissel. Ik reed al op de zevende plaats toen ik de tik kreeg. Ik denk dat we ook nog even moeten kijken naar onze strategische keuzes na het incident, want Power is uiteindelijk zesde geworden, terwijl hij me op de baan überhaupt niet heeft ingehaald."

Toch kijkt VeeKay positief terug op dit weekend. "Natuurlijk wil ik races winnen en podiums scoren, maar we gaan vooruit en ik heb eruit gehaald wat erin zat." De IndyCar-coureurs hoeven zich bovendien niet te vervelen, want aankomend weekend wordt er al op Road America geracet, het favoriete circuit van VeeKay. "Road America is fantastisch, ik kan niet wachten om daar aan de start te verschijnen", besluit de 23-jarige Nederlander.