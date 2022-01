Het jaar 2021 was het jaar van de doorbraak van Rinus VeeKay. Op de road course van Indianapolis pakte hij zijn eerste overwinning in de IndyCar Series, wat tevens de eerste zege van Ed Carpenter Racing was sinds 2016. Enkele weken later werd de Nederlander tweede in de eerste race in Detroit, maar daarna volgde een moeizame periode. Eerst miste VeeKay de ontmoeting op Road America vanwege een gebroken sleutelbeen, die hij opliep bij een valpartij met de fiets. In de resterende zeven races slaagde hij er vervolgens niet in om nog in de top-15 te eindigen, waardoor hij het seizoen afsloot op de twaalfde plek in het kampioenschap.

“Vorig jaar ging alles goed aan het begin van het seizoen. Ik maakte veel grappen, maar soms was ik te jolig. We hadden een aantal moeilijke weekenden achter elkaar en dat zette me echt aan het denken”, gaf VeeKay toe tijdens de Content Days van de IndyCar. Teambaas Ed Carpenter concludeerde al dat zijn rijder nu een stuk volwassener is en zelf onderschrijft hij dat. “Nu ik mijn eerste IndyCar-race heb gewonnen, wil ik meer winnen. In de toekomst wil ik de Indy 500 winnen en IndyCar-kampioen worden. Om dat voor elkaar te krijgen, moet ik overal dat kleine beetje extra snelheid vandaan halen. De tweede helft van vorig seizoen heeft mijn ogen op een goede manier geopend. Het heeft mij ook echt volwassener gemaakt.”

Fysiek fit met nieuwe ideeën voor afstelling

Ook op fysiek vlak heeft VeeKay een behoorlijke stap gezet. Hij nam na vier jaar afscheid van zijn personal trainer, maar dat heeft er absoluut niet toe geleid dat hij aan kracht heeft ingeboet. “Deze winter heb ik me sterk gefocust op fysiek fit zijn, vooral na wat er gebeurde met mijn sleutelbeen. Ik had niet echt complicaties, maar ik wilde gewoon sterker worden. Hoe sterker ik ben en hoe harder ik werk, hoe meer ik voor mijn gevoel het verschil zie op het circuit”, aldus de 21-jarige coureur, die daarom veel aan krachttraining heeft gedaan. Dat kon hij vervolgens merken in de simulator. “Ik klaagde bij het team: ‘Er zit geen weerstand in het stuur, het voelt zo licht.’ Zij vertelden mij dat die op dezelfde kracht als altijd stond, dus dat was een goed teken.”

Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing Chevrolet, na zijn eerste IndyCar-zege in Indianapolis Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Na de moeizame tweede seizoenshelft van 2021 hebben VeeKay en zijn team bij ECR hard gewerkt om de zaken beter op de rit te krijgen. Zo bracht de Hoofddorper veel tijd door met zijn engineer Matt Barnes, bij wie hij sinds zijn verhuizing naar Fort Lauderdale verblijft als hij in Indianapolis wordt verwacht. Het feit dat ze elkaar nu eens niet op een circuit zagen, heeft de nodige aanknopingspunten opgeleverd voor het nieuwe seizoen. “We zagen elkaar altijd in een heel serieuze setting, waarin we altijd over racen praten en heel diep nadenken”, vertelt VeeKay.

“Maar omdat ik nu zoveel tijd doorbracht bij mijn engineer thuis, waren we juist relaxed en heel chill aan het praten. Als je niet zo diep graaft, zeg je heel normale dingen die je anders nooit zou zeggen. We hebben over wat dingen van de afstelling gesproken. Hij weet nu echt wat ik nodig heb in een auto. Deze winter heb ik enkele dingen gezegd die zijn ogen eigenlijk geopend hebben en hem een idee gaven voor welke richting we op welk circuit moeten inslaan. Dat heeft absoluut geholpen. Ik denk dat de sfeer binnen het team nooit beter is geweest dan nu.”

Heel seizoen competitief zijn met ECR

Die positieve sfeer binnen ECR geeft VeeKay dan ook geen reden om te kijken naar een andere werkgever. Enkele grote teams gaan zijn verrichtingen wellicht met interesse volgen met het oog op een overstap, iets waar hij zich terdege van bewust is. “Maar ik denk daar niet echt aan”, maakt hij duidelijk. De focus ligt vooralsnog volledig op ECR. “Momenteel richt ik me op het maximaliseren van onze resultaten tijdens de raceweekenden. Ik wil mezelf en het team gewoon laten zien dat we het hele seizoen competitief kunnen blijven. Daarna zie ik wel wat er gebeurt. Zolang je jezelf op de best mogelijke manier laat zien als coureur, dan is er altijd een toekomst voor je in de IndyCar.”

Al met al zorgt dat ervoor dat VeeKay vooralsnog met een goed gevoel naar zijn derde IndyCar-seizoen toewerkt. “Ik ben heel optimistisch. Deze winter hebben we denk ik niet simpelweg gewacht op de start van het seizoen, maar hebben we alle tijd gestoken in ons verbeteren ten opzichte van vorig seizoen. We wisten absoluut wat we moesten verbeteren, dus we hebben daar veel tijd aan besteed door verschillende dingen te proberen. Ik ben benieuwd hoeveel progressie we komend seizoen boeken.”