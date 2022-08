Van Kalmthout content met P6: “Goede flow te pakken”

Rinus van Kalmthout had zich als achtste gekwalificeerd, maar viel bij de start terug naar de zestiende plek. Daar kon de coureur van Ed Carpenter Racing zelf niet veel aan doen. “Mijn start was super, maar in bocht twee stond er iemand achterstevoren”, doelt Van Kalmthout op de gespinde Pato O’Ward. “Ik kon geen kant op en moest remmen om mijn wagen niet te beschadigen. Op zo’n moment kan je geen verkeerde kant kiezen, je moet je hoofd erbij houden. Meerdere achteropkomende concurrenten konden me inhalen en dus zat er voor mij niets anders op dan het rijden van een inhaalrace.”

“Dat verliep top. Ed Carpenter Racing heeft een goede strategie uitgevoerd, waarbij ik tevreden ben met mijn eigen inbreng”, aldus Van Kalmthout, die vorig jaar op de Indianapolis Motor Speedway zijn eerste IndyCar-zege boekte. “De drie voor mij gefinishte wagens van het Penske-team bleken net iets te snel, waardoor ik vrede heb met deze zesde plaats. Pas naderhand kwam ik erachter dat ik met een directe yellow voor Pagenaud waarschijnlijk de leiding zou hebben overgenomen, maar dat soort zaken heb ik niet in de hand. Ondanks dat ik in deze race twee flinke pechmomenten heb gekend, ben ik na een goede race wederom diep in de top-tien gefinisht. Dat stemt mij tevreden.”

Van Kalmthout, in de Verenigde Staten beter bekend als ‘VeeKay’, heeft nu 282 punten. Daarmee bezet hij de elfde plek in het IndyCar-klassement, op drie punten achterstand van nummer tien Colton Herta. “Ik zie het als een uitdaging om de top-tien in de laatste races van dit seizoen aan te vallen”, spreekt Van Kalmthout strijdlustig. “We hebben een goede flow te pakken en ik vind de stratenbaan in Nashville, waar we volgende week racen, erg gaaf. Ik streef ernaar om op dat circuit wederom een mooie klassering te laten noteren.”