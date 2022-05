De Nederlandse coureur ving de IndyCar-race op Barber Motorsports Park als polesitter aan en reed tot aan de tweede serie pitstops aan de leiding. Een achterblijver zorgde ervoor dat Pato O'Ward het gat naar Rinus van Kalmthout weer kon dichten en kort na de tweede bandenwissel wist de Mexicaan VeeKay buitenom in te halen. Uiteindelijk kwam ook Alex Palou langszij en kwam Van Kalmthout als derde over de meet. Een behoudende outlap bleek de boosdoener te zijn van het terugvallen.

"De eerste twee stints verliepen sterk. Ik leidde de race en spaarde tegelijkertijd brandstof. Helaas werd ik kort voor mijn tweede bandenwissel opgehouden. Pato zat me op de hielen. Het lukte om voor hem de pits uit te komen, maar ik dook de vijfde bocht te behoudend in. Hij haalde mij daar in en reed weg. Ik miste snelheid op die laatste set banden", aldus VeeKay, die ook Palou snel aan de horizon zag verdwijnen. "Maar de derde positie is nog steeds prima. Helaas pushte ik niet hard genoeg in mijn outlap. Ik heb weer een les geleerd, al was het wel op een harde manier."

Op de vraag waarom Van Kalmthout behoudend reed, antwoordt hij. "Ik heb me in het verleden al in de nesten gewerkt door te diep in te remmen. Ik blokkeerde daarbij een band en verstierde op die manier mijn laatste stint. Ik had niet verwacht dat Pato zo diep ging. Ik keek wellicht ook te veel in mijn spiegels, wellicht heeft dat me afgeleid. Als ik het over kon doen, zou ik later remmen. Ik had ook veel moeite op die laatste set banden. Pato was sneller, dus het is een verdiende zege. Ik heb er gelukkig nog een podiumplaats aan overgehouden."

Voor VeeKay kwam Palou als een verrassing voor hem te liggen en hier baalde de ECR-coureur flink van. "Ik had hem kunnen inhalen, maar ik kwam niet goed uit de vijfde bocht. Daar verloor ik helaas de aansluiting. Ik had dit allemaal niet verwacht, maar het is en blijft IndyCar. Het niveau is extreem hoog. Je verzwakt een seconde en je bent de leiding kwijt." Van Kalmthout stelt dat hij in de eerste twee stints van de race volledig in zijn element was en het gat naar O'Ward probeerde te controleren. "Met name op de rode band", vervolgt hij. "Ik probeerde het iets boven de twee seconden te houden. Ik voelde me in die run ook erg goed omdat ik tegelijkertijd brandstof aan het sparen was. Ik was meer aan het besparen dan het team van me vroeg. Er was altijd een buffer. Ik zat goed in mijn ritme."