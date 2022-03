Van Kalmthout een van vijftien coureurs bij IndyCar-test in Texas

Na de traditionele openingsrace van het IndyCar-seizoen op het stratencircuit St. Petersburg staat op 20 maart de tweede race van het jaar gepland. Het circus reist daarvoor af naar Fort Worth, waar de Texas Motor Speedway is gevestigd. De anderhalve mijl lange oval organiseerde afgelopen jaar nog twee races, maar moet het in 2022 stellen met één optreden van de IndyCars. Wel wordt er in de aanloop naar die race nog getest op het circuit en dat gebeurt op twee momenten.

Woensdag 2 maart is het de beurt aan de coureurs die nog geen IndyCar-races op grote ovals hebben gereden. Dat betekent dat Andretti Autosport aan de start verschijnt met Romain Grosjean en Devlin DeFrancesco. Rahal Letterman Lanigan stuurt Christian Lundgaard op pad, Juncos Hollinger zet Callum Ilott in, Kyle Kirkwood rijdt voor AJ Foyt Racing en David Malukas stapt in bij Dale Coyne Racing. Voor DeFrancesco, Kirkwood en Malukas zijn ovals niet helemaal nieuw, aangezien zij allen in de Amerikaanse opstapklassen minimaal één race op een oval hebben gewonnen. Wel maken zij voor het eerst kennis met de Texas Motor Speedway.

Voor Grosjean geldt dat hij afgelopen seizoen de races in Texas en de Indianapolis 500 oversloeg, maar later in het jaar verscheen de Fransman op de korte oval van Gateway wél aan de start. Ook heeft de voormalig F1-coureur reeds het Rookie Orientation Program op Indianapolis afgewerkt. Lundgaard en Ilott staan als uit Europa overgekomen IndyCar-debutanten voor de steilste leercurve, want de voormalig Formule 2-coureurs hebben allebei nog nooit op een oval geracet. Lundgaard reed in 2021 wel al een IndyCar-race in Indianapolis, maar dat betrof toen de road course.

Ervaren mannen testen maandag pas

Daar waar de debutanten woensdag dus al aan de bak kunnen in Texas, moeten de veteranen nog tot maandag wachten op hun testdag. Drie teams nemen de moeite om vroegtijdig af te reizen naar het circuit nabij Dallas en dat zijn niet de minsten: Chip Ganassi Racing, Team Penske en Ed Carpenter Racing. Het laatstgenoemde team zet vaste coureurs Rinus van Kalmthout en Conor Daly in. Teambaas Ed Carpenter doet niet mee met de test, maar verschijnt op 20 maart wel aan de start van de race in Texas. Daarvoor bouwt ECR een derde bolide voor hem op.

Ganassi komt op volle oorlogssterkte naar de test in Texas met Scott Dixon, Alex Palou, Marcus Ericsson en Jimmie Johnson. Laatstgenoemde maakt op 20 maart zijn IndyCar-debuut op een oval, maar heeft vanuit de NASCAR natuurlijk veel ervaring op dat type circuit. In die klasse wist hij maar liefst zeven keer te winnen in Texas. Tenslotte komt ook Penske met de drie vaste rijders naar het circuit voor de test. Will Power en Josef Newgarden wonnen al eens in Texas, terwijl teamgenoot Scott McLaughlin in St. Pete zijn eerste IndyCar-zege boekte.