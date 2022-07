Van Kalmthout met vertrouwen naar Toronto: "Wil voor podium gaan"

De IndyCar Series werkt tegenwoordig nog maar één race buiten de Amerikaanse landsgrenzen af en komend weekend is het tijd voor die krachtmeting: de Honda Indy Toronto, die wordt gehouden in de grootste stad van Canada. Rond BMO Stadium is een 2,8 kilometer lang parcours uitgezet op de plaats waar ieder jaar de Canadian National Exhibition wordt gehouden. Sinds 1986 razen er jaarlijks IndyCar-bolides door Toronto, met uitzondering van 2008 - vanwege de fusie van Champ Car en IndyCar. Ook in 2020 en 2021 kon er niet in Canada gereden worden, ditmaal door de in Toronto getroffen coronamaatregelen.

Dat betekent ook dat Rinus van Kalmthout nog nooit met een IndyCar heeft geracet op Exhibition Place. De Nederlander debuteerde in 2020 in de klasse, het jaar waarin de kalender helemaal overhoop gehaald werd vanwege het coronavirus. Dit jaar kan IndyCar wel afreizen naar Toronto, tot genoegen van VeeKay. "Ik kijk enorm uit naar mijn eerste IndyCar-race in Toronto! Ik heb daar best wel wat races gewonnen in de Road to Indy en ik heb altijd van het circuit gehouden", verklaart Van Kalmthout in zijn vooruitblik op de race. "Ed Carpenter Racing heeft in het verleden ook goede resultaten behaald in Toronto, dus ik kan niet wachten om te zien hoe we het daar gaan doen. Ik denk dat we over een geweldige auto gaan beschikken en ik hoop voor het podium of de overwinning te kunnen gaan."

Van Kalmthout beschikt in Toronto over een goede track record. Hij bezocht het circuit in 2017 voor het eerst als U.S. F2000-coureur, waarbij hij de twee races afsloot op posities 3 en 2. Een jaar later wist de Nederlander beide Pro Mazda-races op het stratencircuit te winnen, terwijl hij derde en negende werd in de Indy Lights-races van 2019. Met vijf podiumplaatsen in zes races kan gezegd worden dat Van Kalmthout zich goed thuisvoelt op het circuit. Bovendien lijkt de vorm weer terug te zijn, nadat de coureur van Ed Carpenter Racing tijdens de meest recente race op Mid-Ohio knap oprukte naar de vierde positie.