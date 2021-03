Van Kalmthout was vorig jaar de beste debutant van het hele IndyCar-veld, met een pole-position en een podiumfinish op het Grand Prix-circuit van Indianapolis als hoogtepunten. Daartegenover stonden echter ook wat kostbare foutjes, die hem met name aan het begin van het seizoen nog parten speelden. De Hoofddorper zegt echter veel te hebben geleerd van zijn debuutseizoen en blikt dan ook met vertrouwen vooruit op zijn tweede jaar bij Ed Carpenter Racing.

Andere coureur

“Ik ben nu een heel andere coureur. Ik had natuurlijk alleen maar de ervaring van de Road to Indy op zak toen ik vorig jaar aan mijn eerste IndyCar-seizoen begon, maar nu heb ik al 14 IndyCar-races achter de rug”, vertelt VeeKay, die nog altijd hongerig is om bij te leren: “Afgelopen seizoen merkte ik zelf al hoeveel vooruitgang ik maakte. Het was een steile leercurve, maar het is nu aan mij om ervoor te zorgen dat die curve dit jaar net zo steil blijft.”

“Ik kwam erachter dat het uitrijden van een race nogal belangrijk is, dus ik zal altijd zo hard en eerlijk als ik kan racen, maar zeker geen onnodige risico’s nemen. Aan het begin van het seizoen was ik echt agressief en kwam ik er een paar keer nog goed mee weg, maar in Texas was het gewoon teveel.”

Tijdens zijn debuutweekend in Texas eindigde Van Kalmthout twee keer in de muur, wat de inmiddels 20-jarige Nederlander meteen wakker schudde: "Van die races heb ik zeker veel geleerd. Het heeft me een meer complete rijder gemaakt. Nu moet ik er gewoon voor zorgen dat ik de auto op de baan houd, maar wel zo hoog mogelijk finish elke race.”

"Niet te veel nadenken"

Het vinden van de juiste balans tussen agressief rijden en de boel heel houden gaat volgens Van Kalmthout nog niet gemakkelijk worden: “Dat gaat zeker lastig worden. Je kunt het niet altijd 100 procent goed doen. Het komt vooral aan op intuïtie, alsof je lichaam alles al voor je doet. Vaak als ik bepaalde acties van mij in een race terugkijk heb ik achteraf geen idee hoe ik dat heb gedaan, maar het is gebeurd. Dat is positief denk ik. Je moet niet te veel nadenken, maar dingen gewoon laten gebeuren zoals ze op je af komen.”

Concurrenten weten wat ze kunnen verwachten

Van Kalmthout ziet het als een groot voordeel dat de IndyCar-coureurs hem inmiddels goed kennen en weten dat de Nederlander zich niet zomaar opzij laat zetten: “Ik haalde vorig jaar veel plezier uit het hard racen tegen een aantal van die gasten. Zij hebben er niet zoveel plezier in gehad als ik. Maar je kweekt wel een bepaalde mate van respect, je leert ze beter kennen. Aan het begin van een seizoen kent niemand je en ben je een onbekende voor ze als je tegen ze racet. Nu ik alle rijders heb ontmoet hoor ik er meer bij. Ze weten dat ze aan mij een flinke kluif zullen krijgen en dat ik het niet gemakkelijk ga maken voor ze. Daar zullen ze nu niet meer door verrast worden.”

Nadat hij vorig jaar al een keer op het podium heeft mogen staan is het doel voor 2021 duidelijk: “Ik zie echt dat het team deze winter vooruitgang heeft geboekt en dat ook ik professioneler ben geworden. Als ik blijf doen wat ik doe en als het team net zoveel blijft geven als in de winter, dan denk ik echt dat we voorin mee kunnen vechten. Hopelijk kunnen we voor podiums vechten en natuurlijk hoop ik op een eerste overwinning. Daar wil ik echt voor gaan dit jaar.”