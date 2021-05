De overwinning van de coureur van Ed Carpenter Racing was er één uit het boekje. Al het hele weekend zat hij er goed bij met in vrijwel alle sessies tijden in de top drie. Alleen in de kwalificatie ging het even mis. VeeKay miste op een haar na de Fast Six en moest de race op The Brickyard vanaf de zevende plaats aanvangen. Hij vatte direct de koe bij de horens: een strategie met drie pitstops en enkele geweldige inhaalmanoeuvres brachten hem naar de leiding van de race en uiteindelijk – ondanks enkele regendruppels – naar zijn eerste overwinning in de IndyCar Series.

VeeKay vierde zijn zege uitgebreid met zijn familie. “Dit is de perfecte dag”, zo liet hij na afloop in tranen weten. “Deze overwinning is voor het team Ed Carpenter Racing, voor mijn liefhebbende familie en voor iedereen die mij een warm hart toedraagt. Ik ben zo ongelooflijk blij! Mijn ouders steunen mij door dik en dun, ze staan altijd voor mij klaar en ik ben ze ontzettend dankbaar. Zonder hen had ik hier vandaag niet gestaan.”

“Het was een mega race!” analyseerde VeeKay. “Alles viel vandaag op zijn plaats, vanaf de groene tot aan de finishvlag. Na de laatste van mijn drie pitstops had ik in de gaten dat ik de race daadwerkelijk ging winnen. Vanaf dat moment focuste ik mij erop foutloos te blijven, brandstof te sparen en geen domme dingen te doen. Van de regen heb ik niet zo heel veel gemerkt. Ik zag wat druppels over het aeroscreen lopen, maar omdat ik al bezig was met het sparen van brandstof kon ik voorzichtiger zijn. Ik spaarde de remmen en probeerde de boel heelhuids aan de streep te brengen.”

Van Kalmthout is de derde Nederlandse coureur die een overwinning boekt in de IndyCar Series. De zege smaakt naar meer. “De kop is eraf, de allereerste is binnen. Ik droom al jaren van dit moment, en ben ontzettend blij dat het is gelukt om een IndyCar-race te winnen en me in een rijtje met Arie Luyendyk en Robert Doornbos te scharen. Hopelijk volgen er nog veel IndyCar-zeges, te beginnen over twee weken!”

Dan vindt op hetzelfde circuit – maar dan op de reguliere oval – de 105de editie van de Indianapolis 500 plaats. De trainingen voor die race starten dinsdag 18 mei, de kwalificatiesessies zijn op zaterdag 22 en zondag 23 mei. En later dit jaar, in augustus, volgt dan ook nog een tweede Grand Prix of Indianapolis.