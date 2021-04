Van Kalmthout haalt maximale uit “lastige, fysiek zware race”

Een week na de seizoensopener op Barber Motorsports Park kwamen de IndyCar-coureurs afgelopen weekend alweer in actie in Florida, waar op het stratencircuit van St. Petersburg de tweede race van het seizoen op het programma stond. Nadat hij de seizoensopener als veertiende had moeten aanvangen, had Rinus VeeKay zich voor de tweede race als zevende weten te kwalificeren. Bij de start wist de coureur van Ed Carpenter Racing meteen een plekje winst te boeken, maar op zijn zachte setje banden kreeg de Hoofddorpenaar het al snel zwaar. Na een foutje na de eerste neutralisatie kon VeeKay niet het tempo bijbenen van de coureurs die de race gestart waren op de harde band en moest hij een aantal plaatsen inleveren, alvorens hij relatief vroeg de pits indook om zijn versleten set zachte banden in te ruilen voor de harde compound.

Op de harde band kon Van Kalmthout het tempo een stuk beter bijbenen en reed hij ondanks de lastige omstandigheden een sterk tweede deel van de race. Bij de laatste van drie neutralisaties vond de Nederlander zich terug op de tiende plek, om vervolgens ten koste van Sebastien Bourdais nog de negende plek over te nemen. Na zijn zesde plek in Alabama zat Van Kalmthout daardoor ook bij het zwaaien van de finishvlag in Florida weer bij de beste tien. Het levert hem na twee races een gedeelde zesde plek op in het kampioenschap.

“Het was een lastige, fysiek zware race”, sprak VeeKay na de door Colton Herta gewonnen race. “Gezien ons racetempo en het verloop van de wedstrijd ben ik tevreden met een negende plaats. Ik heb een klein foutje gemaakt tijdens de eerste stint, op de zachte band, waardoor ik iets eerder dan gepland naar binnen moest voor een bandenstop. Daardoor moest ik in de tweede en derde stint af en toe wat brandstof sparen. Voor de rest ben ik tevreden – Ed Carpenter Racing zat er vandaag wederom bovenop, ze hebben puik werk afgeleverd.”

"Maximale eruit gehaald"

Ondanks de lastige race kon Van Kalmthout na afloop leven met zijn negende plek: “Vandaag in St. Petersburg was het niet onze dag, maar gelukkig hebben we het maximale eruit gehaald. Ik sprak teambaas Ed Carpenter kort na de race – hij vond het erg belangrijk dat ik een goede hoeveelheid punten heb gescoord. Op dagen als deze moet je proberen om zo ver mogelijk te reiken. Vorige week, op Barber Motorsports Park, konden we wellicht iets meer dan vandaag het geval was.”

“Dat de NTT IndyCar Series een competitieve klasse is, werd vandaag andermaal bewezen. Het middenveld zat ontzettend dicht op elkaar, ondanks de zware omstandigheden. Zelfs de fitste coureurs met de meeste ervaring hadden moeite met het benauwde weer. Het was écht warm!”

Met vertrouwen naar Texas

Na de uitputtende race in Florida heeft Van Kalmthout niet lang de tijd om op adem te komen. Komend weekend staan in Texas namelijk de volgende twee races op het programma. Met de Texas Motor Speedway als decor staan daarmee de eerste ovalraces van het seizoen op de planning. Vorig jaar beleefde VeeKay er een lastig debuut, maar deze keer blikt de Nederlander met vertrouwen vooruit: “We hebben veelbelovende testresultaten geboekt op de Texas Motor Speedway. Het is voor de IndyCars een zeer uitdagende baan waarop inhalen bijzonder lastig is, maar ik heb een goed voorgevoel. Tijd voor genoegdoening in Texas, de baan waarop ik vorig jaar een lastig debuut kende!”