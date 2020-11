GPUpdate Podcast: Speciale jaarterugblik met Rinus VeeKay

Deze speciale aflevering van de GPUpdate Podcast staat volledig in het teken van Rinus VeeKay , zoals hij in de Verenigde Staten door het leven gaat. In gesprek met Motorsport.com-journalist Ronald Vording blikt hij terug op alle hoogte- en dieptepunten van het voorbije IndyCar-seizoen. Hoe valt de valse start in Texas te verklaren en wat was er mogelijk tijdens zijn Indy 500? Daarnaast legt Rinus uit waarom hij ondanks interesse van topteams bij Ed Carpenter Racing blijft en waarom hij het niveau in F1 aan zou kunnen.