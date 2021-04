VeeKay tevreden met P6: "Dacht dat het over en sluiten was"

Om de zaken nog beroerder te maken liep de Nederlandse coureur van Ed Carpenter Racing al in de openingsronde bij een ongeluk waarbij meerdere auto’s betrokken waren, een lekke band op. Even vreesde Van Kalmthout zelfs dat het einde race was. “Na het incident bij de start van de race sloeg mijn motor af en dacht ik eventjes dat het al over en sluiten was”, aldus VeeKay na afloop van de race. “De motor sloeg in de anti-stall modus, maar omdat ik nog in de zesde versnelling reed sloeg-ie onmiddellijk weer af. Gelukkig rolde ik nog en kreeg ik ‘m net weer aan.”

De crash in de openingsfase van de race waarbij VeeKay (in de rood-witte wagen) betrokken was Foto: Art Fleischmann

Van Kalmthout reed zijn Dallara direct terug naar de pits om de lekke band te wisselen. “In eerste instantie vermoedde ik een kapotte voorwielophanging te hebben, maar met enkel een lekke linkervoorband viel de schade nog mee. Helaas moesten we de band vervangen voor het officieel was toegestaan – de pitstraat was nog dicht tijdens mijn eerste stop en daar kreeg ik later een straf voor.”

Na zijn terugkeer op de baan zag VeeKay zichzelf terug in het achterveld. Langzaam maar zeker wist de 20-jarige Nederlander zich echter een weg door het veld naar voren te banen. “De strategie was top. Daarnaast zat ik goed in mijn vel, ik baalde na het kwalificatieresultaat van zaterdag, maar merkte zondagochtend direct dat er een goed resultaat in de lucht hing. Na de rommelige openingsfase was ik echt één met mijn auto, ik kon overal inhaalacties plaatsen en had controle.” De belangrijkste inhaalactie was volgens VeeKay zelf die op polesitter Pato O’Ward. “Hij en ik hebben een vergelijkbare stijl, dus ik wist dat hij niet zomaar voor mij zou wijken. De inhaalmanoeuvre op O’Ward bleek cruciaal, omdat ik daardoor de leidende groep in het zicht kon houden.”

Uiteindelijk finishte Van Kalmthout op de zesde plaats, een veelbelovende start van het seizoen. “Komend weekend racen we in St. Petersburg, waar de laatste wedstrijd van mijn rookieseizoen werd gehouden. In 2020 had ik wel de snelheid, maar niet het geluk. Als ik dit jaar kan zorgen voor een goed kwalificatieresultaat, denk ik dat ik een gooi naar de podiumplaatsen kan doen”, blikte Van Kalmthout vast vooruit.

De Grand Prix van Alabama werd gewonnen door Alex Palou, die pas in zijn tweede seizoen zijn eerste IndyCar-overwinning boekte. Tweede werd Will Power, gevolgd door Scott Dixon. Komend weekend staat met de Grand Prix van St. Petersburg de tweede ontmoeting van het seizoen op het programma.