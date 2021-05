Van Kalmthout vol vertrouwen: "Kunnen Indy 500 winnen met deze auto"

Rinus VeeKay - zoals hij in Amerika door het leven gaat - zit met recht in een flow. Anderhalve week geleden pakte hij zijn eerste IndyCar-zege en vorig weekend voegde de Hoofddorper daar een indrukwekkende kwalificatie op de Brickyard aan toe. VeeKay had twee runs nodig om de Fast Nine te halen, maar in die beslissende sessie maakte hij indruk door de derde stek te pakken. Het maakt dat VeeKay als eerste Nederlander sinds Arie Luyendyk vanaf de eerste startrij mag vertrekken en dat hij vol vertrouwen uitkijkt naar The Greatest Spectacle in Racing.

"Ik denk dat we de race kunnen winnen, dat denk ik echt. Ik heb de auto gevoeld en hij is supersnel dit jaar. Wat anderen doen heb ik natuurlijk niet in de hand, wij moeten gewoon zorgen dat alle dingen die het team en ik in de hand hebben, honderd procent zijn. Dan denk ik dat we echt een goede kans hebben om de race te winnen", aldus Van Kalmthout in gesprek met onder meer Motorsport.com Nederland. Hij voegt wel meteen toe dat het ondanks die potentie cruciaal is om met beide benen op de grond te blijven staan. "Ik wil zeker niet overmoedig zijn, maar denk echt dat het mogelijk is. Ik ga in ieder geval vol voor die overwinning."

Ervaring van vorig jaar scheelt slok op een borrel

In zijn jacht op die overwinning kan VeeKay, naast een competitieve auto, ook buigen op zijn ervaring van vorig jaar. Niet alles op de Speedway is meer nieuw of overweldigend. "Dat helpt toch wel. Ik heb van die eerste deelname vooral geleerd dat het een extreem lange race is. Je moet echt zorgen dat je 'in the game' blijft tot de laatste vijftig ronden. In het laatste kwart van de race is het pas volle bak stampen, dan gaat het echt met het mes tussen de tanden. Tot die tijd is het een kwestie van geen fouten maken." Dat foutje kwam er vorig jaar zoals bekend wel met een mislukte pitstop. Maar de man met startnummer 21 vreest niet voor een herhaling van zetten. "Die pitstop van vorig jaar was natuurlijk heel jammer, maar ik heb sindsdien al veel pitstops gedaan en die zijn allemaal goed gegaan. Dus nee, daar maak ik me geen zorgen over."

Bij zijn eerste deelname in 2020 kwam VeeKay ook wat topsnelheid tekort. Honda had de zaakjes op motorisch vlak beter voor elkaar, maar hoe lijkt dat dit jaar? In het beslissende deel van de kwalificatie moesten de Chevrolet-aangedreven Ed Carpenter-auto's het opnemen tegen maar liefst zeven Honda-aangedreven bolides, al heeft VeeKay goede hoop voor de race. "Het is geen geheim dat de Honda's het iets beter voor elkaar hadden tijdens de kwalificatie. Chevy viel in de kwalificatiemodus misschien iets tegen, maar ze hebben wel keihard gewerkt en bij Ed Carpenter hebben we ook een auto die goed samengaat met de Chevy-motor. Ik moet zeggen dat de Honda's in 'race trim' zelfs iets makkelijker in te halen waren dan de Chevy's. Het ziet er best goed uit voor zondag, ik denk dat de motoren in de race zo'n beetje gelijk zijn."

'De Speedway kiest haar eigen winnaars uit'

Rest de vraag wie VeeKay als grootste rivaal of rivalen ziet voor de welbekende melk. "Ik denk dat Scott Dixon toch wel de moeilijkste rijder wordt om zondag te verslaan, al zie je ook vaak dat iemand van buiten de top-vijf meestrijdt voor de overwinning. Het veld zit dit jaar extreem dicht bij elkaar, kijk ook maar naar de kwalificatie. Dit is de snelste kwalificatie qua gemiddelde snelheid geweest in de historie van de Indy 500. Iedereen is competitief, maar ik denk dat Scott Dixon de zwaarste tegenstander zal zijn. En misschien mijn teammaat Ed Carpenter ook wel. Hij heeft een hele goede auto - dat weet ik toevallig - en heeft ook bijzonder veel ervaring."

Het is op voorhand in ieder geval overduidelijk hoe Van Kalmthout de wedstrijd ingaat. Gevraagd naar zijn mindset luidt het antwoord namelijk: "All or nothing!" VeeKay zet in op de 'big prize', al zal dat met een beredeneerd risico moeten gebeuren. "Als ik tweede rijd en een gaatje zie, dan ga ik er vol voor. Punten zijn belangrijk, maar de winst in deze legendarische race is nog net iets belangrijker. Het is absoluut niet mijn bedoeling om roekeloos te zijn, maar in een fifty-fifty situatie ga ik er wel voor." Het maakt dat de messen geslepen zijn en dat VeeKay klaar is om de Nederlandse eer hoog te houden. "We kunnen het iedereen moeilijk maken, al kiest de Indianapolis Motor Speedway uiteindelijk haar eigen winnaars uit..."

Video: De tweede kwalificatiedag voor de Indy 500 (met VeeKay op P3) in beeld