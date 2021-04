Veekay ondervindt weinig hinder van gebroken vinger

Veekay ging er op donderdag hard af in bocht 1 van de Indianapolis Motor Speedway in slechts de vijfde ronde van zijn test. De telemetrie toonde aan dat hij bijna 220 mijl per uur reed toen hij met de rechterkant van zijn auto tegen de muur knalde. Hij stapte uit de auto met zijn linkerhand gebogen. Later werd bevestigd dat hij het bovenste botje van zijn wijsvinger heeft gebroken – een vinger die hij eerder bij het karten had verwond.

Na afloop van het ongeluk sprak Veekay met NBC. “Ik kwam bocht 1 in en daar stond een flinke tegenwind. Ik stuurde in en alles voelde goed. Het leek allemaal heel stabiel en toen, in het midden van de bocht, was het alsof er door een windvlaag duizend pond [aan downforce] op de voorvleugel viel. Zodra je ‘m verliest, ben je weg.” De coureur van Ed Carpenter Racing gaf toe dat hij misschien iets te druistig van start was gegaan. “Ik heb het opgebouwd zoals ik wilde, maar Indianapolis kan je bijten en dat heeft het nu gedaan. Ik moet ervoor zorgen dat ik het voortaan wat makkelijker opbouw, vooral omdat ik de eerste auto was op een nog ‘groene baan’ met veel wind. Ik heb mijn lesje nu wel geleerd.”

Veekay ondervindt weinig hinder van zijn gekwetste vinger. “Gelukkig gebeurde het nu en niet in mei. Toen ik mijn stuurtje loshaalde, voelde ik dat mijn vinger een beetje raar stond. Het is nu allemaal hersteld en ik voel me echt goed.” Op de vraag of hij nog problemen verwachtte, antwoordde de 20-jarige Nederlander: “Ik voel niets dus ik heb er alle vertrouwen in dat het geen probleem zal zijn. Ik heb al getraind, push-ups gedaan, geen probleem. Het enige probleem aan die kant is het terugschakelen, en dat doe ik toch al met twee vingers. Er is niet echt kracht voor nodig, dus ik ga gewoon over op één vinger. En het heeft zeker mijn vertrouwen niet geschaad of zo. Ik weet wat ik fout deed, het was een gebrek aan ervaring, en dat ligt nu allemaal achter ons. Onze focus ligt nu volledig op Barber.”