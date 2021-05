Leven VeeKay veranderd na eerste zege: "Voel me net een rockster"

VeeKay heeft in de bomvolle ‘Month of May’ alvast geschiedenis geschreven door als derde Nederlander te winnen op het hoogste niveau in de Verenigde Staten. Alhoewel de grootste race van allemaal nog moet komen, merkt de geboren Hoofddorper nu al dat zijn status is veranderd. “Absoluut. Mijn leven is mega veranderd, ja”, laat Van Kalmthout in gesprek met de Nederlandse pers weten. “Als ik hier de pitbox uitloop, staat er een muur van fans. Allemaal mensen die staan te wachten op een handtekening of een foto. Dat is prachtig om mee te maken. Ik ben sowieso heel blij dat de fans dit jaar weer naar binnen mogen. Vorig jaar voelde de Indy 500 toch een beetje als een uit de hand gelopen trainingsdag zonder toeschouwers.”

Niet meer normaal over straat

Dat VeeKay meer en meer in de belangstelling staat valt in de Amerikaanse media te merken, maar ook in het dagelijks leven, zo blijkt uit een vermakelijke anekdote. “Het was best wel grappig: na mijn kwalificatie voor de Indy GP, waarin ik zevende werd en zelf niet helemaal tevreden was, liep ik door Main Street bij de Speedway. Allemaal fans, maar niemand herkende me. Ik zei al tegen mijn trainer 'ik moet vaker zo slecht rijden want dan herkent niemand me'. Maar de volgende dag won ik die race en nu kan ik hier niet meer normaal over straat. Dat is toch wel grappig”, laat VeeKay aan onder meer Motorsport.com Nederland weten.

Ook in de paddock merkt de coureur met startnummer 21 dat hij anders wordt bekeken. “Zeker wel. Vorig jaar heb ik nog wel eens woorden gehad, een keer met Herta en eens met Hunter-Reay. Vooral omdat ik nog een rookie was en qua rijstijl van de 'elbows out' ben. Daar hadden ze best wel eens moeite mee, zeker omdat ik nog maar net kwam kijken. Maar nu hebben ze geaccepteerd dat ik zo ben en niet verander. Het is misschien iets moeilijker om mij in te halen...”, lacht de éénvoudig IndyCar-winnaar. “Uiteindelijk kwamen die ervaren gasten wel naar me toe, zeker na de kwalificatie voor de 500. Die gasten van Penske rijden natuurlijk ook met Chevy en waren best onder de indruk van hoe snel we waren. Dat zijn wel leuke dingen.”

Met beide benen op de grond

Alle loftuitingen zijn logischerwijs fijn, maar Van Kalmthout was ook de eerste om te benoemen dat hij richting de Indy 500 met beide benen op de grond moest blijven. Het is naar eigen zeggen aardig goed gelukt. “Je hebt wel veel fans die naar je toe komen in zo’n week en je voelt je echt een rockster, maar goed: ik ben gelukkig wel gewoon de normale Rinus gebleven. Ik doe nog steeds leuke dingen met mijn ouders en train veel met Raun Grobben. Beide voeten staan echt nog wel op de grond hoor. Ik ben vooral super gemotiveerd en wil zoveel mogelijk races winnen, het liefst de eerstvolgende”, refereert hij aan de Indy 500.

Zijn ouders spelen overigens een belangrijke rol in dat hele proces, ook na de eerste zege. “Ik vind het vooral superleuk dat ze er bij kunnen zijn. Het is nu al een succesvolle meimaand geweest. Om dat met hen te kunnen vieren, is heel gaaf. Ongeveer een half uur voor de race wensen zij me trouwens succes en ga ik een beetje in mijn eigen bubbel. Dan doe ik gewoon mijn eigen ding en probeer ik geen afleiding meer te hebben. Op die manier werkt het prima.”

En op die manier wil Van Kalmthout zondag een gooi doen naar winst in The Greatest Spectacle in Racing. Wie denkt dat VeeKay meer druk voelt door zijn veranderde status, heeft het overigens mis. “Eigenlijk voel ik juist minder druk. Ik heb het vorig jaar al eens meegemaakt in de 500 en heb inmiddels ook een race gewonnen. Ik heb mezelf laten zien aan de wereld en hoef me niet meer helemaal te bewijzen. Ik kan nu gewoon mijn eigen ding doen. Dat deed ik voorheen trouwens wel, al staat er nu wat minder druk op. Ik zal er gewoon onbevangen in gaan, alles geven en hopelijk kan ik winnen. Ik ben er in ieder geval helemaal klaar voor."