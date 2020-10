Van Kalmthout in zijn nopjes met eerste podium in de IndyCar

Een overwinning zat er echter niet in voor de twintigjarige Nederlander. Hij moest op de Brickyard Jose Newgarden en Alexander Rossi voor zich dulden en dat had alles te maken met zijn banden. “Op de zachte banden, de reds, kwam ik goed uit de voeten. De hardere compound lag mij echter niet zo goed”, analyseert VeeKay. “De derde plaats is mede daarom een mooie beloning, want ik moet erkennen dat dit niet mijn makkelijkste race ooit was. De wagen was niet perfect in balans en ik had er af en toe mijn handen vol aan.” VeeKay wist vooraf dat de uiteindelijke winnaar Newgarden mogelijk iets te sterk zou zijn. “Je zag tijdens de training en de kwalificatie al dat hij op beide bandencompounds snel was.”

Desalniettemin is VeeKay uiteraard trots op zijn eerste, zwaarbevochten podium in pas zijn twaalfde IndyCar-optreden. “Ik ben uiteraard ontzettend blij met dit resultaat, deze prachtige podiumplaats en mijn eerste IndyCar-trofee”, aldus de coureur na afloop. “Ik moet eerlijk bekennen: ik had er kort voor het einde van de race, toen ik eventjes vijfde lag, niet meer op gerekend.”

De Hoofddorper krijgt zaterdagavond vanaf 20.30 uur een herkansing. Dan wordt op de Brickyard de tweede race van de Harvest GP verreden. VeeKay tempert alvast de verwachtingen. “Ik heb een extra setje zachte banden gebruikt, dus ik zal het voornamelijk met de harde compound moeten doen. Toch heeft mijn engineer al verklapt stiekem aan een plannetje te werken, dus ik ben benieuwd.”

In het rookiekampioenschap van de IndyCar Series deed VeeKay goede zaken. Hij heeft met nog twee races te gaan een voorsprong van 63 punten (261 om 198) op directe concurrent Alex Palou.