VeeKay was de vijfden race van het seizoen vanaf de zevende plaats vertrokken, maar plaatste zijn laatste pitstop strategisch precies op het goede moment. De Nederlander kwam 25 ronden voor het einde van de race naar binnen, net voor andere podiumkandidaten als Romain Grosjean, Alex Palou en Scott Dixon. Die kwamen allen één of meerdere ronden later naar binnen en dat gaf VeeKay op zijn zachte rode banden een voorsprong van een seconde of zeven die hij in de laatste twintig ronden niet meer weggaf.

Even werd het nog spannend toen het begon te spetteren en regen roet in het eten dreigde te gooien. Gelukkig voor VeeKay bleef de neerslag echter beperkt tot een paar druppels en uiteindelijk kwam de 20-jarige coureur met bijna vijf seconden verschil op Grosjean als eerste over de finish op The Brickyard. Derde werd dus Palou.

Het is niet voor het eerst dat VeeKay een podium pakt in de IndyCar Series. Vorig jaar oktober werd hij op hetzelfde circuit in de Harvest Grand Prix al derde. Hij pakte toen ook al pole-position.

VeeKay: 'Reële kans op overwinning'

Eenmaal met auto en al op het podium getild, kon Van Kalmthout zijn emoties nauwelijks de baas. Hij klom uit zijn wagen, schreeuwde het uit, maar was ook reëel over zijn kansen tijdens de race. "We hadden een geweldige start van het weekend, de beste start die we ooit hebben gehad. Om als zevende van start te gaan was niet zo heel best, maar ik wist dat we de [goede] auto hadden en we waren zo snel... Ik ben zo blij voor het team en zo dankbaar. Ik had het niet zonder hen kunnen doen, ik weet niet wat ik moet zeggen: het is geweldig!"

Uitslag Grand Prix of Indianapolis Race 1