Interview Van Kalmthout: "Had de Indy 500 meteen kunnen winnen"

Als we Van Kalmthout voor deze seizoensterugblik in Hoofddorp opzoeken, kan het beeld bijna niet treffender. Het inmiddels 20-jarige talent kookt volgens een uitgedokterd dieet en draagt een T-shirt met de tekst 'winners drink milk'. Dat laatste refereert natuurlijk aan een befaamde traditie tijdens de Indy 500. De symboliek ervan is ook mooi, die race heeft volgens VeeKay het omslagpunt in zijn debuutjaar opgeleverd: nadien kreeg hij de smaak te pakken en heeft hij als 'rookie of the year' zijn visitekaartje afgegeven.

Maar goed: eerst even terug naar die valse start of eigenlijk naar een valse start in twee delen. Begin maart leek alles klaar voor de IndyCar-ouverture in St. Petersburg, maar besloot een welbekend virus anders. "Dat was nogal vreemd. We hadden de 'track walk' gedaan en sommige motoren waren zelfs al aan het warmdraaien. Maar ons event werd natuurlijk tegelijk gehouden met de Formule 1 in Melbourne. Daar zagen we al dat het raar ging." Net zoals de F1-opener ging ook het feest in Amerika niet door. Een streep door de rekening dus. Sterker nog: de daadwerkelijke ouverture zou tot het eerste weekend van juni op zich laten wachten.

Dat weekend zou voor VeeKay, zoals hij in Amerika door het leven gaat, ook nog geen denderend succes blijken. Of zoals hij er nu met een glimlach op terugkijkt: "Waar ik in Texas mee bezig was, leek eigenlijk nergens op." De coureur van Ed Carpenter Racing crashte tweemaal en zag zijn langverwachte IndyCar-debuut in het water vallen. "Dat was mentaal best lastig moet ik zeggen. Gelukkig had ik daarna een maand niks en kon ik me goed focussen. Ook om mentaal weer mezelf te worden, want dat was ik na die crash even niet." De coronacrisis speelde indirect ook een rol. VeeKay moest de Verenigde Staten binnenkomen via Mexico en dat bleek nog spannend genoeg. "Die voorbereiding was niet ideaal, dat leverde veel stress op. Daar was ik eigenlijk alleen maar mee bezig, terwijl ik ook nog een race moest rijden. Maar uiteindelijk is het toch nog een heel goed seizoen geworden."

Indy 500 als kantelpunt: "Ik had meteen kunnen winnen"

Het omslagpunt daarvoor kwam zoals gezegd tijdens de Indianapolis 500, The Greatest Spectacle in Racing. "Zeker. De Indy 500 verliep op dat ene foutje in de pitlane na echt super." Zo kwalificeerde VeeKay zich als vierde, met afstand de beste Chevrolet-rijder, en stond hij ook tijdens de race zijn mannetje. Met dat genoemde foutje duidt de Nederlander echter op een mislukte pitstop, waarbij hij een eigen teamlid raakte. Dat leverde hem een stop-and-go-penalty en dus een verloren race op. Maar wat als, wat was er anders mogelijk geweest bij zijn debuut op de Brickyard? "Ik had hem kunnen winnen", vervolgt hij het video-interview met Motorsport.com Nederland.

"Je hebt natuurlijk een heel plan en het was dit jaar een finish onder 'yellow', dus je moet maar net op het goede moment op nummer één rijden. Maar ja, ik kon behoorlijk goed inhalen met deze auto en reed ook voor Dixon en Sato. Ik had het dus gewoon kunnen doen", is het besef er bij de hoofdrolspeler. Het mislopen van een mogelijke zege leidde vanzelfsprekend tot teleurstelling, al kan VeeKay het inmiddels positief bekijken. "Ik kan eigenlijk niet wachten om volgend jaar terug te keren. Ik weet nu dat ik echt vooraan mee kan doen tijdens de Indy 500. Er was dit jaar maar één negatief aspect en dat was die pitstop, voor de rest ging alles al super. Ik baalde er natuurlijk enorm van, maar bekijk het nu op een positieve manier."

Nog geen zege, wel een geslaagd leerjaar

Dat laatste geldt ook zeer zeker voor het volledige debuutseizoen. Zijn 'finest hour' beleefde hij in retrospect tijdens de Harvest GP, met zijn allereerste pole-position en ook een eerste podiumstek tot gevolg. "Die pole was echt heel mooi, zeker mijn hoogtepunt van het jaar. Alleen die race... Als ik vanaf pole start, wil ik ook winnen." Die eerste overwinning laat nog op zich wachten, maar staat wel met stip op één van het wensenlijstje voor 2021. Voor nu telt VeeKay echter vooral zijn zegeningen en spreekt hij van een geslaagd debuutjaar. "Ik had de lat van tevoren heel hoog gelegd, maar er is echt veel meer bij mijn IndyCar-debuut komen kijken dan dat ik ooit had verwacht. Uiteindelijk ben ik heel tevreden, heb ik superveel geleerd en ben ik ook gegroeid als coureur. Die ervaring heb ik nu op zak en neem ik mee. Ik niet wachten om volgend jaar te knallen."

Bekijk hierboven het hele video-interview: een uitgebreide jaarterugblik met Rinus van Kalmthout met naast het eigen seizoen ook aandacht voor de rol van Arie Luyendyk, de toenemende interesse in Nederland en de belangrijkste lessen van 2020.