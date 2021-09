Officieel: VeeKay ook volgend jaar met Ed Carpenter Racing in IndyCar

De aankondiging op zondag geeft VeeKay de zekerheid dat hij ook volgend jaar te bewonderen zal zijn in de IndyCar Series, al komt dat nieuws over 2022 niet als een grote verrassing. Zo was het op voorhand al de intentie van beide partijen om door te gaan en het contract voor 2021 een vervolg te geven. Ed Carpenter Racing schonk de geboren Hoofddorper in 2020 de kans zijn debuut te maken op het hoogste niveau, hetgeen hij meteen bekroonde met de rookie-titel, zijn eerste pole-position en een podiumnotering. Dit seizoen wist hij daar een overwinning en een stekje op de eerste startrij voor de Indy 500 aan toe te voegen.

"Ik ben erg blij om te vertellen dat ik ook volgend jaar voor Ed Carpenter Racing rijd", laat VeeKay voorafgaand aan de seizoensfinale weten. "Gedurende de eerste seizoenshelft hebben wij veel progressie geboekt. Ik won mijn eerste race op een road course, we stonden op het podium op een stratencircuit en ik vertrok voor de Indy 500 vanaf de voorste startrij. In elke discipline hebben we onszelf kunnen bewijzen. De tweede seizoenshelft verliep qua resultaten minder voortvarend vanwege ongelukkige strategische keuzes en soms gewoon pech. Mijn doel is om het team maximaal te motiveren om tijdens de winter samen de aandachtspunten onder handen te nemen, zodat we het hele seizoen 2022 constant kunnen presteren.”

De volgende stap zetten met ECR

Dat laatste is namelijk de stip aan de horizon voor aankomend seizoen. Waar er in 2020 en 2021 vooral hoogtepunten te noteren vielen, wil VeeKay volgend jaar structureel om de prijzen vechten in zijn #21 bolide. "Onze doelen zijn duidelijk: we willen volgend jaar strijden met de kampioenschapskandidaten, nog vaker op het podium staan en races winnen. Al zijn we niet het grootste team, er zit wel veel potentie in ons totaalpakket. De interne sfeer bij ECR draagt bij aan onze motivatie – het voelt als een vriendenclub die voor elkaar door het vuur gaat, met als inzet het scoren van de best denkbare resultaten."

Daarnaast blijft VeeKay met deze stap nog een jaar trouw aan de formatie die hem na het IndyLights-seizoen van 2019 de kans gaf om te promoveren. "Ed Carpenter is de persoon geweest die mij de mogelijkheid gaf om voor de eerste keer in een IndyCar-bolide te rijden. Hij speelt zodoende een grote rol in mijn loopbaan. Tony George, Stuart Reed en het complete team van Ed Carpenter Racing – iedereen die zijn of haar aandeel heeft – ben ik dankbaar." Het geeft Van Kalmthout voldoende vertrouwen dat de volgende stap - oftewel meedoen in de titelstrijd - te zetten is met zijn huidige team. Die missie zal beginnen in het laatste weekend van februari, als in St. Petersburg de ouverture van het IndyCar-seizoen 2022 op het programma staat.