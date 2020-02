Rinus van Kalmthout toont IndyCar-helm voor 2020

Van Kalmthout werkte het voorbije Indy Lights-seizoen en de eerste IndyCar-tests bij z'n nieuwe team af met een voornamelijk gele helm, maar voor zijn debuut op het hoogste niveau schakelt de 19-jarige Hoofddorper over naar een opvallend oranje ontwerp.

"Het zijn eigenlijk twee ontwerpen in een", legt Van Kalmthout uit. "Langs de ene kant ging ik terug naar de roots met oranje, rood, wit, blauw en oranje zoals mijn vader. Met de Nederlandse leeuw erbij is het erg Nederlands. Aan de andere kant is het een moderne versie van de helm van Arie Luyendyk in de jaren '90. Het ziet er geweldig uit. Ik kan niet wachten om nu ook op het circuit ermee te schitteren."