Waar ligt de toekomst van Rinus van Kalmthout? Na afloop van het huidige IndyCar-seizoen loopt zijn contract bij Ed Carpenter Racing - het team waarvoor hij sinds zijn debuut in 2020 al rijdt - af en dus is het onduidelijk waar de Nederlander zijn carrière gaat vervolgen. Er gaan geruchten dat hij kandidaat is voor een overstap naar Arrow McLaren SP, maar de eenmalig IndyCar-winnaar heeft ook de mogelijkheid om zich langer aan zijn huidige werkgever te binden. Teameigenaar Ed Carpenter heeft meermaals aangegeven dat hij zeer tevreden is met de verrichtingen van Van Kalmthout en dat hij graag ook na 2022 met hem samen wil werken.

Momenteel houdt Van Kalmthout zich echter nog niet bezig met de toekomst. De focus van de 21-jarige coureur ligt nu bij de drukke maand mei, waarin hij komend weekend de GMR Grand Prix afwerkt en daarna twee weken naar de Indy 500 toewerkt. Dat Carpenter hem graag wil behouden, vindt hij een prettige gedachte. “Ik ben blij dat het team mij graag wil behouden en ik geniet van mijn tijd hier. Het seizoen is echter pas vier races oud en de Month of May komt eraan, dus dat is waar momenteel mijn focus ligt”, geeft VeeKay tijdens een persconferentie in de aanloop naar de GMR Grand Prix aan waar zijn prioriteiten op dit moment liggen. “We hebben echter de eerste gesprekken gevoerd over de toekomst, dus dat is absoluut in gang gezet.”

Voorlopig heeft Van Kalmthout dus weinig zin om verder te kijken dan de Indy 500, die op 29 mei verreden wordt. Andere IndyCar-teams zijn echter al wel bezig met hun plannen voor de toekomst, zo heeft hij gemerkt na de Grand Prix van Alabama, waar Van Kalmthout pole-position pakte en derde werd in de race. “Na afloop van de race op Barber is er absoluut veel interesse geweest van andere teams omtrent mijn toekomst, dus het silly season is dit jaar heel erg vroeg begonnen”, stelt hij. “Ik had echter liever gezien dat dit pas na de Indy 500 was gebeurd, want we zijn druk met het racen en doen ook andere belangrijke dingen gedurende de maand. Het is echter onderdeel van de sport en dus gebeurt dat nu.”