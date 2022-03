Drie weken geleden begon Rinus van Kalmthout zijn derde IndyCar-seizoen met de zesde plaats in St. Petersburg. Op dat keurige resultaat wilde hij voortborduren in Texas, waar zondag voor de eerste keer dit seizoen een race op een oval werd gehouden. Zaterdag legde VeeKay beslag op een heel behoorlijke achtste startpositie voor de 248 ronden tellende race, die voor zondag op het programma stond. Gedurende de race kon de coureur van Ed Carpenter Racing zich regelmatig melden in de strijd om de voorste posities, maar uiteindelijk moest hij in de laatste stint extreem brandstof besparen. Daardoor viel Van Kalmthout in de slotfase terug naar de tiende positie.

“Als de milieuorganisaties van deze wereld nu niet blij met mij zijn, weet ik het ook niet meer!”, zegt Van Kalmthout lachend na afloop van de race in Fort Worth. Zonder brandstof sparen was er meer mogelijk geweest, maar desondanks heeft de Nederlander vertrouwen getankt voor de Indy 500 in mei. “Op het einde van de wedstrijd moest ik veel heel veel brandstof besparen en dat heeft me een podiumfinish gekost. Natuurlijk baal ik vanwege de gemiste kans, maar de tevredenheid overheerst. We hebben een wagen die mee kan strijden op de topposities en dat is met het oog op de volgende ovalrace – de Indianapolis 500 – een bijzonder fijn gegeven.”

In de openingsfase kon Van Kalmthout zich nog niet in de voorste gelederen melden. “We begonnen te conservatief wat betreft de afstelling, dat heeft me in de beginfase plaatsen gekost. De aerodynamische aanpassingen bij de eerste pitstop waren precies degene die ik nodig had, daarna vloog ik naar voren.” Nadat halverwege de race in een tijdsbestek van 50 ronden slechts twee ronden onder groen werden verreden, kwam Van Kalmthout sterk naar voren. Binnen tien ronden na de herstart in ronde 150 was hij van P6 naar de leiding geklommen. De bandenslijtage leidde een relatief vroege laatste stop in, wat achteraf net iets té vroeg bleek.

“De laatste pitstop was een gok”, geeft Van Kalmthout. “Het team haalde me binnen in de hoop op een late neutralisatie – dan waren we spekkoper geweest. Uiteindelijk zat mij meer tegen dan mee. Keerzijde: als je op zo’n dag alsnog bij de beste tien finisht, dan heb je het gewoon goed gedaan. Ik had zelf iets minder gretig kunnen zijn om de leiding te pakken, maar al doende leert men. Ik heb een goed gevoel overgehouden aan deze race, niet in de laatste plaats vanwege die vijf achtereenvolgende inhaalacties kort na de herstart, toen ik uiteindelijk de leiding greep. Dit geeft vertrouwen voor de volgende races.”