Het weekend in Texas begon met een valse start voor Rinus 'VeeKay' van Kalmthout, die in de kwalificatie in een door Ed Carpenter Racing opgelegde versnelling reed. Dat zorgde voor een tegenvallende snelheid over twee ronden, met de 26ste startplek van de 28 als gevolg. Het doel was daarom duidelijk voor de 22-jarige Nederlander: zoveel mogelijk plaatsen goedmaken in de race.

Op de 2,4 kilometer lange Texas Motor Speedway werkte VeeKay zich langzaamaan een weg na voren. Pas na zijn eerste pitstop zette hij grotere stappen vooruit, mede door aanpassingen aan de auto. Te midden van de chaos – er waren maar liefst vijf neutralisaties vanwege crashes waarvan drie in de slotfase van de race – hield VeeKay het hoofd koel om na 250 ronden als elfde over de streep te komen.

Van Kalmthout was tevreden met het resultaat, wetende dat hij van ver moest komen. Wel baalt hij ervan dat hij net aan buiten de top-tien eindigde. "Gezien de startplaats ben ik prima tevreden met de elfde plaats", blikt VeeKay terug op de race in Texas, de eerste ovalrace van het seizoen. "De race verliep voortvarend, al was het chaotisch op de baan. Het voelde net alsof we met 28 auto’s in een wasmachine reden, zo krap was het! Gedurende de complete race, van meer dan twee uren, was het geen moment saai. Er was continu actie om me heen en ik ben tevreden met de uitkomst. Jammer dat het nét geen top-tien is, maar op dit resultaat kunnen wij voortbouwen."

Door de balans van de Ed Carpenter-bolide was de Hoofddorper veroordeeld tot de lagere lijnen, waar de hoge lijn meer kans bood op een inhaalactie. "We hadden simpelweg niet de balans om naar boven te gaan en zodoende was ik daar kwetsbaar", legt Van Kalmthout uit. "Gelukkig werkte de lage lijn dusdanig goed, dat ik me desondanks een weg naar voren kon vechten. Vlak voor de laatste neutralisatie reed ik zij aan zij met Helio Castroneves, die uiteindelijk als tiende is gefinisht. Zonder die laatste gele vlag had er dus nog iets meer ingezeten."

VeeKay is blij dat de aanpassingen, die hij bij zijn eerste pitstop liet doorvoeren, goed uitpakten. Hij ziet het bovendien als een goed teken voor de grootste race van het jaar, de Indianapolis 500, die op 28 mei verreden wordt. "Tijdens mijn eerste stint merkte ik dat de wagen met enkele aanpassingen zou kunnen strijden om de betere plaatsen en nadat we die doorvoerden, maakte ik veel terrein goed. Door gebruik te maken van de vrije lucht kon ik veel tijd goedmaken. We hebben gedurende de race op een juiste manier downforce weggehaald, waardoor ik steeds meer rechtelijnsnelheid kreeg. Dit biedt hoop voor de belangrijkste ovalrace van het jaar, de Indianapolis 500!"