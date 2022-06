Van Kalmthout stelt teleur op Road America: "Een uitdagende race"

Na een teleurstellend resultaat in de Indy 500 en in Detroit ging de blik van Rinus van Kalmthout - in de Verenigde Staten bekend als Rinus VeeKay - meteen op Road America. Ook dit weekend werd een domper. De Nederlander was druk bezig met het zoeken naar de juiste afstelling en sloeg kort voor de kwalificatie de goede weg in. In die sessie leverde hij echter een teleurstellende zeventiende startplek af. De race begon Van Kalmthout voortvarend door meteen twee concurrenten te passeren en na een eerste neutralisatie liet hij er nog eens twee achter zich. In zijn poging om nog meer plaatsen goed te maken kwam VeeKay Christian Lundgaard tegen. De Deense rookie clashte uiteindelijk met VeeKay, waarna de Ed Carpenter Racing-coureur de grindbak inschoof.

Hij kon zijn weg vervolgen en probeerde via een alternatieve strategie weer naar voren te geraken, met een aantal mooie inhaalacties reed de Nederlander zich opnieuw in de kijker. Een zeventiende plaats, waar hij de race ook begon, was uiteindelijk het eindresultaat. "Dit was een uitdagende wedstrijd", laat hij na de wedstrijd weten. "Het tempo was verre van ideaal. In de slotfase heb ik gelukkig nog wat plaatsen goedgemaakt. Een late call om binnen te komen voor gebruikte zachte banden heeft zich dus nog wel enigszins uitbetaald."

Na een druk werkschema heeft Van Kalmthout de komende twee weekends vrij, waarna de IndyCar het seizoen vervolgt op Mid-Ohio. Het is een van VeeKays favoriete circuits. "In de Indy Pro 2000 won ik in 2018 beide wedstrijden op deze baan. In mijn eerste IndyCar-jaar werd ik achtste. Ik ga mijn best doen om die prestatie over drie weken te herhalen", besluit Van Kalmthout, die met 161 punten op dit moment de veertiende plaats bezet in het kampioenschap.