Van Kalmthout met oranje livery in Grand Prix van Indianapolis

Mensen die 75 dollar doneren aan de 'Ride With Rinus'-actie komen met hun naam op de kleurstelling van de auto van Rinus van Kalmthout. Met dit bedrag worden vijf kinderen geholpen in het leren van basisvaardigheden op het gebied van lezen, schrijven en rekenen. In totaal heeft de IndyCar-wagen van Rinus VeeKay ruimte voor 1500 namen, waarmee in totaal 7500 kinderen in Uganda steun kunnen krijgen. De stichting is dolblij met de samenwerking met de renstal.

"We zijn verheugd om samen te werken met Ed Carpenter Racing om geld op te halen en mensen bewust te maken van dit probleem in Uganda", zegt George Srour, mede-oprichter van de stichting Building Tomorrow. "Met deze samenwerking geven we iedereen die deze actie wil ondersteunen, want er zijn zoveel Oegandese kinderen die nooit de kans hebben gekregen om dit leren, de kans om dit te doen. In ruil daarvoor krijgen ze 14 mei de kans om met Rinus mee te rijden."

Van Kalmthout is bezig aan zijn derde IndyCar-seizoen en tevens zijn derde jaar bij ECR. Zijn hoogtepunt beleefde de Nederlander in 2021 op het circuit waar hij dit seizoen met de 'Ride With Rinus'-kleurstelling rijdt. Op het circuit van Indianapolis behaalde hij zijn eerste en voorlopig enige IndyCar-zege. Het seizoen van de Amerikaanse klasse vervolgt zich 10 april in Long Beach.