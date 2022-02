Van Kalmthout snelste Chevrolet-coureur op laatste IndyCar-testdag

Op de Sebring International Raceway maakten de IndyCar-coureurs zich dinsdag op voor de tweede en laatste testdag. In Florida legden de rijders hun oefenmeters af op een ingekorte versie van het circuit. Rinus van Kalmthout maakte voor het eerst kennis met de nieuwe Chevrolet voor 2022. De Nederlander is hiermee begonnen aan zijn derde jaar in de IndyCar Series, waarvoor hij de lat aardig hoog hoog heeft gelegd. VeeKay deed het niet onverdienstelijk en was in de #21 auto de snelste Chevrolet-coureur. Met een 52.26 klokte hij de vierde tijd en was daarmee nipt sneller dan Kyle Kirkwood, die voor A.J. Foyt Racing ook een Chevrolet bestuurt.

Vooraan waren het de heren van Meyer Shank Racing die in hun Honda's de tijdentabel aanvoerden. Simon Pagenaud, die over is gekomen van Penske, reed een 52.11 en bleef daarmee teamgenoot Helio Castroneves net voor. De Braziliaan was op zijn beurt ietsje rapper dan de Chip Ganassi Racing-Honda van oud-Formule 1-coureur Marcus Ericsson. De Zweed bleef dus Van Kalmthout en Kirkwood voor in de tijdenlijst. Regerend IndyCar Lights-kampioen Kirkwood klokte in de ochtendsessie nog de snelste tijd, maar zakte daarna terug. Hij eindigde uiteindelijk nog wel voor de Honda van regerend kampioen Alex Palou.

Conor Daly, teamgenoot van VeeKay, zag zichzelf terug op de zevende positie in de lijst, voor Scott Dixon, Callum Ilott en David Malukas. Takuma Sato, de Indy 500-winnaar van 2017, tekende in de Dale Coyne Racing-Honda met een 52.80 voor de elfde tijd. Jimmie Johnson, Dalton Kellet en Tatiana Calderon namen plaats achter de Japanner.

Het testen zit erop, de IndyCar-coureurs verleggen de aandacht nu naar de eerste race van het seizoen. Deze vindt op 27 februari plaats op het stratencircuit van St. Petersburg.