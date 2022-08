Na drie sterke races in juli probeerde Rinus van Kalmthout de goede reeks een vervolg te geven in Nashville. Na de eerste training keek Rinus VeeKay tegen een achterstand aan, maar wist dit uiteindelijk om te keren. In de kwalificatie werd de tiende startpositie veroverd. De Nederlander startte de race op de harde band en liet zich met name zien net na neutralisaties. Uiteindelijk belandde de Ed Carpenter-coureur op de zesde positie. Graham Rahal zorgde er echter voor dat de race van VeeKay werd verstierd. De Amerikaan keek al tegen een achterstand van twintig ronden aan, maar besloot zijn weg wel te vervolgen. Rahal parkeerde zijn auto in de muur, die Van Kalmthout niet meer kon ontwijken. Het leverde VeeKay schade en een ronde achterstand op. Uiteindelijk finishte de man uit Hoofddorp als twaalfde. De Nederlander baalt van het eindresultaat.

"Het was een super goede race", zegt VeeKay. "Vervolgens gaat alles fout. Over mijn eigen optreden ben ik tevreden, maar ik vind het jammer dat er geen beter resultaat uit is gerold. Halverwege de race reed ik voor Scott Dixon, die uiteindelijk de wedstrijd won. Dat had ik kunnen zijn, maar ik had niet het benodigde geluk." Voorafgaand de race waren er twijfels over de harde band, maar de Nederlander koos toch voor die compound. "Wat betreft de strategie merkte ik dat de zachte band niet bijzonder lang mee ging. Daarom vroeg ik het team of ik op de harde band kon starten en die gedurende de race vaker kon gebruiken. Die harde band bleek achteraf ook het beste voor ons. Het is balen wat er op het einde gebeurde, want we waren supersnel."

Een vermoedelijk probleem met de versnellingsbak zorgde ervoor dat de Nederlander zijn rempunt in de negende bocht miste: "Vervolgens kwam ik na mijn pitstop Rahal tegen", gaat hij verder. "Ik dacht dat hij allang uit de race lag, maar plots stond hij voor me. Ik heb niets zien aankomen, er hing zelfs nog geen gele vlag. Door dit incident verloor ik een ronde en daarmee kans op een podiumplek." De rode vlag kort voor het einde was in het voordeel van Van Kalmthout. De drinkfles werkte niet en dus werd de pauze gebruikt om bij te tanken. "Tijdens die rode vlag heb ik wel een liter water gedronken. Fysiek zit het allemaal wel goed, ik zou morgen zo weer instappen voor nog een volledige race."